Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La administración distrital de Bogotá, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán y a través de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH), presentó ante el Concejo de la ciudad el Proyecto de Acuerdo que fija el presupuesto anual para la vigencia fiscal desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2027. Según informaciones oficiales divulgadas en el portal bogota.gov.co, el valor total de este presupuesto asciende a $42,7 billones, con una marcada prioridad por la inversión en obras y programas sociales. Este paso es clave para avanzar en los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, pues se busca garantizar el cierre de proyectos, la cobertura de servicios esenciales y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía.

Sigue a PULZO en Discover

El presupuesto se distribuirá de la siguiente manera: $33,2 billones, es decir, el 77,9 %, se destinarán a inversión; $5,7 billones (13,3 %) irán al funcionamiento del Distrito y $3,8 billones (8,8 %) se emplearán para el servicio de la deuda. Los recursos de inversión sostendrán sectores estratégicos como educación, movilidad, salud, integración social, hábitat, cultura y seguridad. Entre las principales apuestas destacan la entrega de ocho colegios nuevos y ocho restituidos, así como la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el transporte escolar para más de 103 mil estudiantes. Además, se contempla una inversión de cerca de $500 mil millones para programas de acceso y apoyo financiero en educación superior y terciaria.

En movilidad, los fondos permitirán dar avances en la Primera Línea del Metro, la ampliación de troncales de transporte, la reparación de la malla vial y la ejecución de nuevos corredores viales. En cuanto a seguridad, el presupuesto apunta a consolidar el modelo de gestores del orden, fortalecer el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y mejorar infraestructuras como estaciones de bomberos.

El sector salud asegurará y atenderá a más de 1,7 millones de beneficiarios del régimen subsidiado, además de culminar y poner en marcha centros médicos. En integración social, se continuará con el programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y la atención a población vulnerable. El presupuesto también contempla recursos para hábitat, con más de 17 mil subsidios de vivienda y mil mejoramientos habitacionales, así como acciones para el manejo de residuos y la expansión del alumbrado público. Cultura y bienestar animal también se incluyen en la inversión para 2027.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037 presentado junto al presupuesto oficial proyecta un crecimiento económico de Bogotá por encima del promedio nacional, un mayor recaudo tributario y la sostenibilidad financiera para la próxima década, incluso con incentivos para atraer inversiones privadas y empleos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se distribuye el presupuesto de Bogotá 2027 entre los principales sectores?

Según información de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) publicada en bogota.gov.co, el sector educación recibe el 21,3 % del presupuesto total, equivalente a $9,1 billones, mientras que movilidad contará con $6,8 billones (15,9 %). Salud obtendrá $5,4 billones (12,6 %), integración social $2,4 billones (5,6 %), hábitat $1,9 billones (4,6 %), cultura $1,3 billones (3,1 %) y seguridad $1,1 billones (2,6 %). Esta distribución evidencia la relevancia otorgada a la educación y a la movilidad como ejes de la inversión en la capital.

¿Qué es el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’?

El Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ es la hoja de ruta oficial de la ciudad para el periodo 2024-2027, según la administración distrital, y orienta tanto las metas de inversión como la priorización de grandes obras de infraestructura, programas sociales, fortalecimiento de servicios públicos, cultura, bienestar animal y seguridad, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los ciudadanos y propiciar un desarrollo sostenible para Bogotá.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.