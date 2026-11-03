Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a las familias de Bogotá a vivir una experiencia única bajo el domo del Planetario de Bogotá durante el mes de noviembre de 2026. Según la información proporcionada por Idartes, esta propuesta está pensada para todos los públicos y tiene como objetivo transformar la ciencia en un viaje sensorial y educativo que acerca el origen mismo de la realidad hasta los espectadores. El espectáculo, que es principalmente visual y sonoro, pretende que los asistentes sigan el recorrido de una partícula de luz desde sus primeros momentos en el interior de una estrella hasta su llegada a los confines más remotos del universo.

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El enfoque de la actividad se centra en combinar conocimientos de astrofísica, cosmología y los principios fundamentales de la física cuántica. De acuerdo con Idartes, el propósito es mostrar cómo la luz es mucho más que un fenómeno natural: es el canal principal a través del cual la humanidad ha construido todo su saber acerca del universo. Cada fotón, la unidad elemental de luz, cuenta con información vital sobre el lugar y momento en que se originó, lo que convierte a la observación astronómica en una exploración del pasado del cosmos. Este proceso de transmisión de información cósmica es el hilo conductor del espectáculo en el Planetario, donde la ciencia se vuelve una herramienta emocionante de descubrimiento.

Para quienes estén interesados en asistir, Idartes informó que las funciones se realizarán en fechas específicas: el 28 de noviembre a las 4 de la tarde, así como el 5, 14 y 26 de noviembre a las 5 de la tarde. El precio de la entrada es de $36.000 pesos más el costo de servicio de TuBoleta, la plataforma de venta de boletería indicada por los organizadores. Aunque la actividad es apta para todos los públicos, se sugiere una edad mínima de 10 años para quienes participen, debido a la complejidad de los temas científicos abordados durante la función.

El Planetario de Bogotá, epicentro de esta experiencia, está ubicado en la calle 26B #5-93 en la capital, y continúa siendo un referente para la divulgación científico-cultural de acuerdo con la programación y actividades presentadas por Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Planetario de Bogotá en noviembre de 2026?

Durante noviembre de 2026, el Planetario de Bogotá, en colaboración con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), presenta un espectáculo inmersivo que sigue el recorrido de un fotón desde su origen en una estrella hasta su travesía por el universo. El show mezcla elementos de astrofísica, cosmología y física cuántica, e invita a público de todas las edades, especialmente mayores de 10 años, a comprender cómo la luz nos conecta con el pasado del cosmos.

¿Cuál es el costo y ubicación del evento inmersivo en el Planetario de Bogotá?

El valor de la entrada para el espectáculo inmersivo en el Planetario de Bogotá durante noviembre de 2026 es de $36.000 pesos más el servicio de TuBoleta. El evento se lleva a cabo en el Planetario de Bogotá, que se encuentra en la calle 26B #5-93, en la ciudad de Bogotá, según lo informado por Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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