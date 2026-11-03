Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá será el escenario, este 4 de noviembre de 2026 a las 4:00 p. m., de la sexta edición de la acción pública 'Ausentes Estrellas Presentes'. Este evento, de entrada libre hasta completar aforo, forma parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y es impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en articulación con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), la red de bibliotecas BibloRed y el propio planetario, junto a más de 12 organizaciones de familiares de personas desaparecidas forzadamente, según información proveniente del portal oficial de Bogotá.

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La iniciativa se destaca porque combina elementos de la astronomía y la memoria en el espacio público, buscando no solo recordar, sino también apoyar a las víctimas de desaparición forzada y a las organizaciones sociales que les acompañan en su exigencia de verdad, justicia, reparación y en la defensa de la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad. Tal como se registra, este proceso ha dado como resultado un conjunto de asterismos. Los asterismos, similares a las constelaciones tradicionales, representan a las más de cien mil personas desaparecidas en Colombia, dándoles un lugar simbólico y permanente en el firmamento.

La propuesta colectiva va aún más lejos al buscar construir un monumento en el cielo. Consiste en darle nombre científico a las estrellas, usando los nombres de los desaparecidos, de modo que sus familiares se convierten en astrónomas y astrónomos de esta búsqueda simbólica. Esta apuesta es una herramienta de reparación simbólica, en la que el acto de nombrar las estrellas es una forma de justicia y memoria frente al dolor de la ausencia, y fortalece la resistencia de quienes han sido víctimas de la desaparición forzada.

En el evento, se presentará un recorrido astronómico que abarca las fases de nebulosa, estrella y constelación, e incluye una navegación guiada mediante un oráculo de la búsqueda. Además, habrá una cartografía textil que plasma las rutas y trayectorias recorridas por los familiares en su incansable búsqueda de respuestas y reencuentro con sus seres queridos. Así, el Planetario de Bogotá se convierte en un espacio de encuentro entre la ciencia, el arte, la memoria y la lucha por los derechos humanos, de acuerdo con el contenido publicado por el portal Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué organizaciones apoyan el evento ‘Ausentes Estrellas Presentes’ en el Planetario de Bogotá?

El evento es promovido por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en conjunto con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), la red BibloRed y el Planetario de Bogotá. Además, cuenta con el trabajo colectivo de más de 12 organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, según información publicada por el portal oficial de Bogotá.

¿Cómo se vincula la astronomía con la memoria en ‘Ausentes Estrellas Presentes’?

El proceso utiliza la astronomía como herramienta simbólica de memoria: al crear asterismos en el cielo y nombrar científicamente estrellas con los nombres de personas desaparecidas, se construye un monumento colectivo e inmaterial. Esto permite que los familiares se conviertan en protagonistas activos de una búsqueda que trasciende lo terrenal, como una forma de reparación simbólica, según información otorgada por el mismo evento. ¿Qué significa 'asterismo'? En astronomía, un asterismo es una figura formada por un grupo de estrellas que, al igual que una constelación, se identifican en el firmamento, pero que no necesariamente forman parte de las constelaciones oficiales reconocidas internacionalmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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