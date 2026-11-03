Por: Portal Bogotá

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Bogotá será el epicentro de la danza en 2026 con la XIX edición del Festival Danza en la Ciudad, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), que se desarrollará del 6 al 16 de noviembre. Según la información oficial de Idartes, más de 29 funciones, entre obras escénicas, talleres, videodanzas, homenajes y experiencias de creación, harán parte de una programación amplia y gratuita en distintos escenarios de la ciudad. La agenda reunirá compañías nacionales e internacionales, agrupaciones distritales, artistas de carrera y nuevas propuestas que exploran desde la tradición hasta lo contemporáneo, e incluso fusionan disciplinas distintas para enriquecer la experiencia dancística.

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Danza en la Ciudad es reconocida como una plataforma que amplía la circulación de la danza, favorece el encuentro entre artistas y públicos, y abre la posibilidad para acercar experiencias artísticas a múltiples territorios de Bogotá. De acuerdo con Idartes, esta versión expandirá aún más su oferta, ocupando escenarios diversos como teatros, calles, parques, universidades y espacios culturales, para vincular la danza con la vida cotidiana de la ciudadanía capitalina.

El concepto central de esta edición es 'Tejiendo movimiento', que entiende la danza como un espacio para relacionar cuerpos, territorios, memorias y comunidades. Así, la programación busca el diálogo intergeneracional, la integración de territorios y la combinación de tradiciones y lenguajes, permitiendo a la vez la mayor visibilidad de artistas y compañías. Algunas agrupaciones llegarán gracias a la Beca Artes que conectan territorios, promovida por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, iniciativa que facilita el intercambio y circulación nacional.

Entre los eventos destacados figura la obra brasileña “Céu de Pêssego”, de Quasar Cia. de Dança, bajo la dirección de Henrique Rodovalho. Esta apertura, descrita por el Idartes, explora la fugacidad y el deseo a través de la imagen de un cielo color durazno, y se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán el 6 de noviembre a las 8 p.m. La programación se divide en cuatro franjas: artistas nacionales e internacionales, artistas distritales, videodanza y eventos especiales. Cada una explora formatos y contextos diferentes, como la franja distrital, seleccionada por invitación cultural, que aborda cuerpo, memoria y territorio; y la franja Videodanza .MOV, dedicada a la experimentación audiovisual.

Entre los espacios que acogerán las actividades se encuentran la Casona de la Danza, los teatros Jorge Eliécer Gaitán, El Parque, El Ensueño, La Candelaria, el Planetario de Bogotá, la Cinemateca, el Centro Nacional de las Artes, la Universidad Javeriana y el Centro Felicidad Chapinero, facilitando así el acceso a todas las localidades. El festival también rendirá homenaje a los maestros de la danza con el Premio a la Trayectoria en Danza y conmemorará el natalicio de Delia Zapata Olivella, reafirmando su papel como encuentro cultural y formativo fundamental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué eventos principales tendrá el Festival Danza en la Ciudad 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la información de Idartes, el Festival Danza en la Ciudad 2026 incluirá más de 29 funciones entre presentaciones escénicas, talleres, videodanzas, homenajes y experiencias de creación. Además, destacan la obra de apertura “Céu de Pêssego” de la compañía Quasar Cia. de Dança de Brasil, el Premio a la Trayectoria en Danza, una conmemoración especial de Delia Zapata Olivella y la franja Videodanza .MOV, entre otras actividades.

¿Qué significa el concepto 'Tejiendo movimiento' en el contexto del Festival Danza en la Ciudad?

Según la propia organización del festival, 'Tejiendo movimiento' articula la XIX edición como una propuesta que entiende la danza como una forma de conexión entre cuerpos, territorios, memorias y comunidades. Busca poner en diálogo generaciones, tradiciones y lenguajes, además de propiciar nuevas formas de circulación y encuentro de artistas, compañías y públicos de diferentes contextos de Bogotá y el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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