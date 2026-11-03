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En entrevista con Noticias Caracol en vivo, Angie Ramírez, Ana María Ramírez, de 24 años y una de las víctimas del grave accidente aéreo de un jet privado en Florida, Estados Unidos. La familiar de Ana María habló de los sueños que tenía su hermana, de la vida que tenía en el país norteamericano y del llamado que la familia le hace a las autoridades estadounidenses.

Angie mencionó que “Ana María era una persona bondadosa, amorosa, era como un ángel. Ella estaba para todo el mundo, por todo el mundo hacía. Ella era un ser humano increíble. A ella le gustaba viajar, estar con mi mamá, estar con mi hijo, el sobrino. Ella precisamente iba a venir ahorita en diciembre a estar con nosotros”.

Anthony Robinson, familiar de Adam Robinson, de 45 años; su esposa, Helen Sharp, de 40; sus hijos, Emma, de 2 años, y Charlie, de 4, todos muertos en el siniestro, escribió un mensaje a través de sus redes sociales refiriéndose al trabajo de la niñera colombiana y señaló que “Anita María cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción, y ella era verdaderamente parte de la familia. Nos mostró un legado de amor incondicional y devoción”.

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Sobre el mensaje de Anthony, Angie Ramírez dijo que “ella amaba a Charlie, amaba a Emma, estaba todo el tiempo con ellos. Incluso, yo tuve la oportunidad de conocerlos, de conocer a la señora Helen, al señor Adam. Fueron personas muy buenas con mi hermana”.

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La última llamada de Ana María Ramírez con su hermana

Sobre la última vez que tuvo conversación con su hermana, Angie narró que fue el pasado domingo 1 de noviembre “en la mañana. Hicimos una videollamada. Me mostró a los niños, me mostró el aeropuerto, después me envió fotos del avión, yo le envié una foto de mi bebé, también le envié un video y me dijo que ella vería el video cuando aterrizara. Ya de ahí no supe más información de ella”.

Finalmente, familia de Ana María Ramírez, en medio del dolor de lo sucedido, pide a las autoridades estadounidenses claridad en lo que sucedió: “Primero dijeron que fue un piloto, después que era una mujer; también sacaron que supuestamente la que iba manejando era la esposa del señor Adam, que sí hay cuerpos, después que no. La edad de mi hermana también está mal. Todo ese tipo de cosas. Tenía 24 años e iba a cumplir 25 el 17 de diciembre”. Las autoridades del país del norte, según Angie, nos les han dicho “nada. Que tenemos que esperar, que es un tema complejo, que va en investigación, que ya están con el proceso, que puede tardar 18 meses. Nos dijeron que para qué vamos, que si queremos ir. Es un vaivén de muchas cosas que no nos dan respuesta”.

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