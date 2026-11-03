Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 4 de noviembre de 2026, varias zonas de Bogotá y algunos municipios del departamento de Cundinamarca experimentarán cortes de energía eléctrica debido a trabajos programados por Enel Colombia. Según la información difundida por la misma compañía, estas suspensiones en el servicio tienen como propósito realizar labores de mantenimiento y mejora en las redes de suministro de energía, con el fin de garantizar una prestación más estable y segura para los usuarios.

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De acuerdo con Enel Colombia, en la ciudad de Bogotá, las localidades afectadas incluyen Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Tunjuelito, Usaquén y Usme. Los barrios dentro de estas localidades estarán sin servicio durante franjas horarias específicas, que en la mayoría de los casos van desde primeras horas de la mañana hasta finales de la tarde. Por ejemplo, en la localidad de Bosa, el corte en el barrio Escocia será desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., mientras que en San Bernardino Potreritos, la suspensión se prevé desde las 9:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. Situaciones similares se presentan en barrios como Pardo Rubio en Chapinero, La Pradera en Ciudad Bolívar, y Ortezal en Puente Aranda, entre otros.

Las afectaciones no solo se presentan en la capital. En el departamento de Cundinamarca, los municipios de Tocancipá, Mosquera y Funza también figuran en el listado de zonas intervenidas por Enel Colombia. Por ejemplo, en Tocancipá, los sectores de Verganzo y San Javier contarán con cortes desde las 6:00 a. m. hasta las 5:55 p. m. Mosquera y Funza tendrán suspensiones en rangos menores, pero igualmente relevantes para los residentes y comerciantes.

Enel Colombia reiteró una serie de recomendaciones para afrontar estos cortes: desconectar los electrodomésticos para prevenir daños, organizar las actividades diarias teniendo en cuenta los horarios previstos de intervención, minimizar la apertura de la nevera para conservar los alimentos, y permitir la entrada de su personal técnico cuando sea requerido en conjuntos residenciales u oficinas. En caso de dudas sobre la identidad de los trabajadores, la empresa recomienda llamar al número oficial para validar dicha información.

Las labores de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura eléctrica hacen parte de los compromisos periódicos de Enel Colombia para fortalecer el sistema de energía y reducir la ocurrencia de fallas, lo que contribuye a la calidad del servicio para habitantes de Bogotá y los municipios cercanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y sectores con cortes de luz programados en Bogotá este 4 de noviembre de 2026?

De acuerdo con Enel Colombia, los cortes de luz programados el 4 de noviembre de 2026 tendrán lugar en barrios de las localidades de Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Tunjuelito, Usaquén y Usme. Cada barrio tendrá un horario establecido, que suele ir desde la mañana hasta el final de la tarde, y abarca sectores específicos dentro de cada localidad.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para afrontar los cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca?

Enel Colombia recomienda a los usuarios desconectar todos los electrodomésticos antes y durante la suspensión del servicio, planear las actividades diarias anticipando los horarios de corte, evitar abrir repetidamente la nevera para así conservar los alimentos, y autorizar el ingreso del personal técnico cuando sea requerido. Para garantizar la seguridad, la empresa aconseja confirmar siempre la identidad de sus trabajadores llamando a su línea oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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