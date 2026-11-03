El presidente Abelardo De la Espriella radicó ante el Congreso de la República un mensaje de urgencia e insistencia para acelerar la discusión del proyecto de ley de rescate fiscal, una de las principales apuestas económicas de su Gobierno. La información fue revelada por Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio.

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Con esta solicitud, el ejecutivo busca que Senado y Cámara de Representantes le den prioridad a la iniciativa, que plantea medidas para estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y promover el crecimiento económico bajo criterios de equidad y eficiencia.

Según explicó Ospina, el mandatario envió el documento a los presidentes de ambas corporaciones y justificó la petición en la necesidad de adoptar medidas antes de que se profundice el deterioro fiscal del país.

En el mensaje, el Gobierno advierte que mantener el trámite legislativo ordinario podría retrasar la aplicación de los ajustes y aumentar las presiones sobre el presupuesto nacional. Entre sus preocupaciones menciona el crecimiento del gasto, el costo del servicio de la deuda y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

¿Qué cambia con el mensaje de urgencia?

La solicitud tiene efectos sobre los tiempos y el procedimiento que debe seguir el proyecto en el Legislativo. De acuerdo con el artículo 163 de la Constitución, la Cámara correspondiente debe decidir sobre una iniciativa con mensaje de urgencia dentro de un plazo de 30 días.

Además, el mecanismo permite que las comisiones económicas de Senado y Cámara estudien el proyecto en sesiones conjuntas y le da prelación en el orden del día. Esto significa que otros asuntos pueden quedar aplazados mientras se toma una decisión sobre la propuesta.

El Gobierno respaldó su petición en disposiciones de la Ley 5 de 1992 y en la sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional.

Los cambios tributarios que contempla la reforma

Entre los componentes de la ley de rescate fiscal se encuentran ajustes tributarios y aumentos de impuestos para determinados sectores, con los que el Ejecutivo espera incrementar los ingresos del Estado.

Sin embargo, el proyecto plantea mantener excluidos del IVA varios productos y servicios, entre ellos arroz, pan, carne, huevos, papa, lácteos, medicamentos, atención en salud, educación, arrendamientos de vivienda, servicios públicos, transporte público y ACPM.

También propone un mecanismo de devolución del impuesto que, según las proyecciones oficiales, podría beneficiar a 36,5 millones de colombianos: 19 millones recibirían la devolución del IVA y otros 16,5 millones obtendrían hasta el 50 % de lo pagado.

Otro punto está relacionado con los aportes al sistema de salud. La propuesta mantendría una tarifa del 4 % para trabajadores y contribuyentes con ingresos de hasta dos salarios mínimos, mientras que quienes superen ese umbral tendrían un aumento progresivo hasta llegar al 8 %.

La iniciativa ha despertado cuestionamientos por el impacto que los nuevos gravámenes podrían tener sobre los hogares y distintos sectores económicos. Con el mensaje de urgencia, De la Espriella busca acelerar un debate que será determinante para definir el alcance de su estrategia de ajuste fiscal. No obstante, el proyecto todavía debe superar su discusión y votación en el Congreso.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.