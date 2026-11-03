Por: Noticiero 90 minutos

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Desde el 1 de julio, la Secretaría de Movilidad de Cali implementó la rotación del pico y placa correspondiente al segundo semestre de 2026. Según informó este organismo, la medida fue antecedida por una etapa pedagógica entre el 1 y el 3 de julio, orientada a informar a los conductores sobre los nuevos lineamientos antes de comenzar con la imposición de multas, que inició formalmente el 6 de julio. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, el cumplimiento de este esquema es esencial para evitar sanciones económicas motivadas por infracciones, por lo que se recomienda a los ciudadanos consultar el último dígito de la placa de su vehículo a través de los canales digitales oficiales antes de circular en la ciudad.

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El pico y placa, de acuerdo con lo explicado por la Secretaría, es una restricción que regula la circulación de vehículos con base en el último dígito de la placa. Para este miércoles, la restricción se dirige a automóviles con placas que terminan en 3 y 4, en una jornada continua desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. La entidad precisó que existen ciertas exenciones a la medida, entre las que destacan las motocicletas, vehículos de emergencia, vehículos oficiales, híbridos y eléctricos, así como aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad. Adicionalmente, existe la opción de acceder a la tasa por congestión, que permite a determinados usuarios la circulación a pesar de la restricción, bajo condiciones indicadas en la regulación.

La programación semanal para el segundo semestre de 2026 quedó determinada así: los lunes la restricción corresponde a placas terminadas en 9 y 0; los martes, a las terminadas en 1 y 2; miércoles, placas finalizadas en 3 y 4; jueves, en 5 y 6; y viernes, en 7 y 8. Este esquema, divulgado en redes sociales y comunicados oficiales, tiene como propósito aliviar la congestión vial y mejorar la movilidad en Cali. La Secretaría de Movilidad de Cali insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus plataformas digitales, verificando periódicamente el número de placa antes de movilizarse para evitar sanciones y contribuir al adecuado funcionamiento del tránsito local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo empezó la rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026 en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026 comenzó a regir el 1 de julio. Antes del inicio oficial de las sanciones se llevó a cabo una etapa pedagógica entre el 1 y el 3 de julio, y desde el 6 de julio se empezaron a imponer comparendos a quienes incumplen la medida.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali según la Secretaría de Movilidad?

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, las exenciones al pico y placa incluyen a motocicletas, vehículos de emergencia, vehículos oficiales, híbridos, eléctricos y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad. Además, existe la opción de la tasa por congestión para quienes cumplen los criterios estipulados en la normativa.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.