Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las intensas lluvias que cayeron recientemente en la zona rural de Ibagué desencadenaron una emergencia en el sector de China Alta, en la vereda Casa de Campo, donde se presentaron entre 10 y 12 deslizamientos de tierra. Estas emergencias afectaron principalmente las carreteras de la región, generando serias dificultades para la movilidad tanto de los habitantes como de los productores agrícolas del área, quienes vieron interrumpido el paso hacia sus destinos habituales.

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De acuerdo con Félix Salgado, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué, la Administración Municipal intervino prontamente desplegando maquinaria para retirar el material que había bloqueado los corredores rurales. Se informa que las labores de limpieza y remoción del lodo y piedras culminaron durante la tarde del día anterior y, alrededor de las 5:00 p. m., quedó restablecido el tránsito para las comunidades afectadas, entre ellas China Alta, Casa de Campo y Ambalá, que pudieron recuperar la comunicación y el acceso a sus actividades diarias.

Sin embargo, la inquietud entre los residentes persiste debido a la creciente inestabilidad del terreno. De acuerdo con Salgado, los movimientos telúricos registrados en el departamento constituyen un factor adicional que puede incrementar los riesgos de nuevos deslizamientos de tierra. Aunque por ahora no se han reportado daños ni afectaciones materiales relacionados con el más reciente sismo, la amenaza se mantiene latente. El funcionario indicó también que estos deslizamientos podrían causar represamientos en las quebradas cercanas, lo que añadiría un peligro más para las viviendas y las vías rurales de la región, pues impediría el flujo normal de aguas y podría agravar la situación en caso de nuevas lluvias intensas.

Frente a este panorama, la Administración Municipal instó a la población a estar atenta ante cualquier manifestación de riesgo, solicitando que cualquier emergencia sea reportada de inmediato a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo. Por ahora, se mantiene un monitoreo constante de las vías en el interior de la zona rural, con el objetivo de responder con prontitud a futuras eventualidades y garantizar que las comunidades no vuelvan a quedar incomunicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de las vías rurales en China Alta de Ibagué tras los deslizamientos?

Luego de la intervención de la Administración Municipal, y según lo informado por Félix Salgado, hacia las 5:00 p. m. del día anterior el tránsito en las vías rurales de China Alta, Casa de Campo y Ambalá fue restablecido, permitiendo la movilidad y el acceso de habitantes y productores a sus actividades cotidianas. No obstante, persiste el monitoreo permanente para evitar nuevos bloqueos.

¿Qué debe hacer la comunidad rural de Ibagué ante posibles nuevos deslizamientos de tierra?

Ante la amenaza de nuevos deslizamientos, la Administración Municipal recomendó a los habitantes de las zonas afectadas estar atentos a cualquier señal de peligro y reportar rápidamente cualquier emergencia a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, mientras continúan las labores de vigilancia en las carreteras rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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