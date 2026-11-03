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La vacunación se ha consolidado como uno de los avances más determinantes en la historia de la salud pública, al permitir que millones de personas hayan evitado enfermedades potencialmente mortales gracias al fortalecimiento del sistema inmunológico. De acuerdo con la información consultada, la gran ventaja de las vacunas es que ofrecen protección efectiva contra patógenos peligrosos sin necesidad de que la persona atraviese por la enfermedad y sus eventuales secuelas.

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Vacunarse trasciende el beneficio individual y se convierte en un acto de solidaridad, pues cuando una porción significativa de la sociedad está inmunizada, se logra la llamada "inmunidad de rebaño". Este efecto protege indirectamente a quienes, por diversas razones, no están en capacidad de recibir vacunas, como recién nacidos, adultos mayores o personas inmunosuprimidas. Así, la inmunización colectiva funge como un escudo invisible que resguarda a los más vulnerables y contribuye a erradicar o mantener bajo control enfermedades tan graves como la viruela, la poliomielitis o la tosferina. Además, invertir en vacunación resulta esencial no solo porque reduce hospitalizaciones, sino porque impulsa el desarrollo social y económico de los países, según la fuente original.

Uno de los principales énfasis es el esquema de vacunación infantil para lactantes. Se han adelantado los tiempos de aplicación de las dosis: la primera dosis se administra al mes y medio de edad, la segunda a los tres meses y la tercera a los cuatro meses y medio. Antes, estas dosis se daban a los 2, 4 y 6 meses, respectivamente. Esta serie, conocida como vacuna pentavalente, protege simultáneamente contra tosferina, difteria, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b.

En cuanto a la inmunización en personas gestantes, el esquema contempla la vacuna Tdap (tétanos, difteria y tosferina acelular) a partir de la semana 20 de gestación. Asimismo, se ha incorporado la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) entre la semana 28 y la 36 de gestación. Esta estrategia contribuye a trasladar anticuerpos al bebé por medio de la placenta, lo que garantiza una protección pasiva durante los primeros meses de vida.

La aplicación de los biológicos incluidos en el esquema oficial es completamente gratuita y está disponible en más de 130 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) habilitadas en el distrito de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la inmunidad de rebaño y cómo protege a los no vacunados?

La inmunidad de rebaño ocurre cuando una gran parte de la población se encuentra inmunizada contra una enfermedad, lo que dificulta la circulación del patógeno. Esto protege a quienes por razones médicas no pueden vacunarse, al reducir la probabilidad de exposición al agente infeccioso.

¿Cuáles son los cambios en el esquema de vacunación infantil para lactantes?

El esquema de vacunación infantil para lactantes presenta cambios en los tiempos de las primeras tres dosis, que ahora se aplican a 1,5, 3 y 4,5 meses de edad. Antes, estas dosis eran administradas a los 2, 4 y 6 meses. Esta actualización permite una protección más temprana frente a diversas enfermedades.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.