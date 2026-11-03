Por: El Espectador

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San Salvador fue elegida como sede del Segundo Congreso Latinoamericano de Cocineras y Cocineros Tradicionales y Ancestrales, encuentro que se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre de 2026, según información publicada por El Espectador. Este evento, organizado por el Movimiento K’ÓOBEN, se perfila como un escenario de integración y diálogo, en el cual se pretende dar relevancia a las cocinas tradicionales como expresión de identidad, memoria y patrimonio cultural vivo en América Latina. Delegaciones de países como Honduras, Guatemala, México, Perú, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Colombia, se reunirán bajo el lema “conversar, cocinar, recibir y compartir”, reflejando el espíritu colectivo de preservación de los saberes ancestrales.

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La primera edición de este congreso fue dirigida por la Red de Cocineras Tradicionales de Guatemala, que continúa apoyando la iniciativa en 2026. En esta ocasión, la representación colombiana estará constituida por 56 miembros de la Red de Cocineras y Cocineros Tradicionales de Colombia, quienes buscan impulsar el intercambio de experiencias relacionadas con el patrimonio culinario vivo de la región. La delegación será liderada por Verónica Tatiana Gómez, cocinera tradicional de Antioquia, y Mabel Gómez Torres, gestora cultural e investigadora del Valle del Cauca. Se sumarán cocineras y cocineros representantes de departamentos como Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, el altiplano cundiboyacense, el Pacífico, el Magdalena Medio y el Valle del Cauca, con el propósito de avivar los fogones del país y llevar la riqueza de sus tradiciones a un contexto internacional.

Cada región presentará sus especialidades, mostrando el arraigo de sus cocinas y la diversidad colombiana: el Cauca destacará la cocina del maíz y las mesas compartidas; Antioquia se enfocará en la cocina campesina con platos como la arepa y la mazamorra; Córdoba ofrecerá sabores del Sinú con el bollo y el mote de queso; Sucre, reconocido por los Cuadros Vivos, incluirá pato ahumado y motes; el altiplano cundiboyacense aportará tubérculos y envueltos de montaña; el Pacífico pondrá en escena la identidad afro con coco, pescado y hierbas; mientras que el Magdalena Medio llevará amasijos de maíz y yuca y el Valle del Cauca presentará la cocina de las plazas caleñas. De acuerdo con la Red de Cocineras y Cocineros Tradicionales de Colombia, su objetivo es revitalizar y hacer visible el trabajo constante que se realiza en diferentes territorios y que configura el patrimonio culinario del país.

Este grupo recalca que su misión trasciende la simple presentación de platos: busca demostrar que las cocinas tradicionales representan una resistencia cultural y que, quienes mantienen estas prácticas, son auténticos guardianes de la identidad colombiana.

¿Qué es el Congreso Latinoamericano de Cocineras y Cocineros Tradicionales y Ancestrales?

El Congreso Latinoamericano de Cocineras y Cocineros Tradicionales y Ancestrales es una reunión internacional que destaca y dignifica las cocinas tradicionales como patrimonio cultural, promoviendo el intercambio de saberes y experiencias entre diferentes países de América Latina, según datos publicados por El Espectador.

¿Cuál es el propósito de la Red de Cocineras y Cocineros Tradicionales de Colombia?

De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, la Red de Cocineras y Cocineros Tradicionales de Colombia es un colectivo autónomo que busca visibilizar, revitalizar y resignificar el trabajo de las cocinas regionales, resaltando el valor del patrimonio culinario colombiano y la labor de quienes conservan estos saberes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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