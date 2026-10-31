Por: El Espectador

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La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, informó recientemente que el contrato entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Fiduprevisora S.A., vigente desde hace más de treinta años, no será prorrogado. Según El Espectador, esta decisión marca el inicio de un proceso de transición administrativa y contractual dentro del FOMAG, el organismo encargado de gestionar la salud y los beneficios sociales de más de 800.000 personas, entre maestros y familiares.

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El contrato entre FOMAG y Fiduprevisora vence el sábado 31 de octubre, por lo que la transición comenzará desde el domingo 1 de noviembre. De acuerdo con la ministra Hoyos, este periodo tendrá una duración de un año, con la posibilidad de extenderse un año más. Durante todo este proceso, tanto el ministerio de Educación como los de Trabajo y Hacienda trabajarán juntos para garantizar que los servicios de salud sigan funcionando y que la entrega de prestaciones sociales a los docentes y beneficiarios no se vea interrumpida.

En un comunicado oficial, FOMAG aclaró que la transición no implicará la suspensión de los servicios para los afiliados. Por el contrario, la Fiduprevisora continuará manejando el Fondo durante el periodo de transición, lo que significa que los maestros y sus familias podrán seguir accediendo a servicios de salud y cumplir con los procesos administrativos bajo las condiciones actuales.

La Fiduprevisora, por su parte, se comprometió públicamente a cumplir las decisiones del Consejo Directivo del FOMAG y, a través de su vicepresidencia, ejecutará un plan de acción para esta etapa. El objetivo principal es asegurar la continuidad de la administración, la trazabilidad de los procesos y la coordinación con todas las entidades involucradas.

FOMAG anunció además que facilitará información clara y oportuna sobre los avances del proceso, buscando dar seguridad a los afiliados y eliminar cualquier incertidumbre respecto a la garantía de sus derechos. Este paso es descrito como el inicio de un proceso para fortalecer el Fondo y mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas del magisterio colombiano.

Entre las medidas anunciadas se destaca el seguimiento riguroso a la prestación de servicios de salud, manejo de urgencias, entrega de medicamentos, continuidad de tratamientos y trámites de prestaciones sociales. Igualmente, se implementará un plan de choque, que incluye reuniones presenciales con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para revisar temas financieros y la formalización de contratos. Esta agenda priorizará especialmente los departamentos de Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca.

Según el comunicado final del FOMAG, el compromiso del Gobierno y del Fondo es asegurar una transición ordenada, transparente y responsable, con el bienestar de los maestros y sus familias como eje central.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proceso de transición entre FOMAG y la Fiduprevisora?

El proceso de transición se refiere al cambio de administración y operación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), luego de la decisión de no prorrogar el contrato con la Fiduprevisora S.A. Durante esta etapa, la Fiduprevisora seguirá administrando los servicios actuales mientras se implementan ajustes para fortalecer el Fondo y garantizar la continuidad de los servicios a maestros y familiares, todo bajo vigilancia de varios ministerios y manteniendo informados a los beneficiarios.

¿Qué significa IPS en el contexto del sector salud en Colombia?

IPS es la sigla para Institución Prestadora de Servicios de Salud. En el contexto colombiano, se refiere a las entidades que ofrecen directamente servicios de atención médica y procedimientos de salud a los usuarios, pieza clave dentro del proceso de transición mencionado, por su responsabilidad en la prestación y continuidad de la atención a los afiliados al FOMAG.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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