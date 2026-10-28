Por: El Espectador

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Los fritos colombianos, en particular la carimañola y las papas rellenas, ocupan un lugar destacado en la gastronomía nacional por su sabor e identidad regional. Estas preparaciones suelen acompañarse con ají o suero costeño, resaltando sus sabores característicos y brindando una experiencia culinaria muy apreciada. De acuerdo con la información destacada por El Espectador, la receta de carimañolas consiste en pelar la yuca, cocerla en agua con sal hasta que esté suficientemente blanda, escurrirla y retirar la vena interna antes de molerla. Luego, se extiende la masa formada y se rellena con queso costeño rallado. Finalmente, estas porciones se cierran dándoles una forma alargada, para ser fritas hasta adquirir el tono dorado perfecto.

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El proceso de las papas rellenas es igualmente meticuloso y tradicional. Primero, se cocina la papa en agua con sal y, una vez blanda, se machaca formando un puré de consistencia firme. Este puré se toma en porciones individuales, se rellena con carne desmechada previamente sazonada y huevo cocido picado, y se moldean bolas compactas y uniformes. Para crear el clásico rebozado que les aporta esa corteza crujiente, se mezcla harina de trigo, huevo, paprika y agua. Cada bola de papa se pasa por esta mezcla y se fríe hasta conseguir un dorado apetitoso. Al final del proceso, se recomienda escurrirlas sobre papel absorbente y servirlas calientes, maximizando su sabor y textura.

Según El Espectador, la carimañola también es conocida como pastel de yuca, enyucado o bollo de yuca en diferentes regiones de Latinoamérica. Está elaborada principalmente a base de yuca y, en otras versiones, puede incluir una variedad de rellenos como carne molida, pollo desmechado o queso fresco. En Colombia, esta preparación es representativa de departamentos como Atlántico, Bolívar y Córdoba, donde se considera una de las recetas insignia de la comida rápida y tradicional. Dependiendo de la zona, el relleno puede incorporar huevo duro, pico de gallo o queso costeño, lo que la convierte en una propuesta versátil y creativa dentro del repertorio culinario nacional. El Espectador destaca la relevancia cultural y la evolución regional de estos platos, que continúan siendo protagonistas en la mesa de los colombianos.

¿Cómo se preparan las carimañolas y papas rellenas al estilo colombiano?

La preparación de carimañolas y papas rellenas, descrita por El Espectador, implica pelar y cocer yuca o papa, formar una masa o puré, rellenar con ingredientes como queso costeño o carne desmechada y huevo, darles forma y freír hasta que estén doradas. Estas recetas resaltan el proceso artesanal y el uso de ingredientes tradicionales de la región Caribe y la comida rápida local.

¿Qué significa suero costeño en la cocina colombiana?

El suero costeño es un producto lácteo típico de la región Caribe de Colombia, similar a una crema agria, que se utiliza para acompañar diversos fritos y otras recetas tradicionales. Es valorado por aportar frescura y un toque ácido que realza el sabor de preparaciones como la carimañola.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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