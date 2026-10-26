Por: El Espectador

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La gastronomía inglesa es reconocida por su diversidad y el uso de ingredientes frescos en sus preparaciones. Entre estas bebidas innovadoras destaca el cóctel sin alcohol de arándanos, romero y jengibre, una alternativa ideal para quienes buscan celebrar con una opción saludable y cargada de sabor. Esta preparación parte de un sirope casero que combina arándanos, romero fresco, jengibre, miel de abeja y jugo de limón o naranja, elementos que le otorgan un balance entre lo dulce, ácido y aromático. Según Cocinable y Saludable, esta receta busca asemejarse al cóctel tradicional en aspectos como la presentación, los matices y la decoración con fruta, pero omitiendo el alcohol para adaptarse a diferentes preferencias y estilos de vida.

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De acuerdo con el procedimiento descrito por Cocinable y Saludable, preparar el sirope requiere una cocción lenta donde los arándanos, el romero y el jengibre se hierven en agua hasta que los frutos pierden color y la mezcla adquiera un tono oscuro y aromático. Posteriormente se cuela y se enriquece con miel y jugo de cítrico, para luego dejarlo enfriar. La base resultante permite preparar hasta 10 vasos, lo cual lo convierte en una opción práctica para reuniones.

En el momento de servir el cóctel, cada vaso se llena con cubos de hielo y se añade una porción generosa de sirope, que luego se complementa con agua con gas bien fría. Para quienes prefieren matices más dulces o suaves, el equilibrio se ajusta fácilmente añadiendo más sirope o más agua. Unas gotas de amargo de naranja, aunque opcionales, pueden intensificar la experiencia sensorial. La decoración con rodajas de fruta fresca aporta tanto en lo visual como en el sabor.

Esta receta, que toma cerca de 30 minutos en total, se apoya en ingredientes naturales: los arándanos aportan antocianinas, pigmentos conocidos por su potencial antioxidante según Cocinable y Saludable, y el jengibre brinda un toque picante distintivo. Además, el sirope sobrante puede conservarse en la nevera hasta por una semana o congelarse, permitiendo su uso posterior y evitando el desperdicio.

En suma, este cóctel representa una alternativa atractiva y práctica, manteniendo el ritual festivo de las bebidas mezcladas, pero aportando beneficios asociados a ingredientes nutritivos y flexibilidad para distintos públicos.

¿Qué es un cóctel sin alcohol o mocktail y cómo se diferencia de uno tradicional?

Un cóctel sin alcohol, conocido en inglés como mocktail, es una bebida preparada con la técnica y los ingredientes de los cócteles convencionales, pero sin añadir licores. De acuerdo con Cocinable y Saludable, la finalidad es conservar el equilibrio de sabores, la presentación con hielo y las decoraciones frutales, de modo que se mantenga la experiencia festiva sin la presencia de alcohol.

¿Cuánto tiempo dura el sirope de arándanos casero y cómo se debe conservar?

El sirope de arándanos preparado de acuerdo con la receta de Cocinable y Saludable puede conservarse en la nevera en un recipiente cerrado hasta una semana. Si se desea una mayor duración, puede congelarse en cubetas de hielo y almacenarse en un recipiente hermético, donde se mantiene en buen estado hasta por un mes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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