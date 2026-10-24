Por: El Espectador

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El comino es considerado una de las especias más antiguas presentes en la cocina mundial. Su recorrido comenzó en Asia Menor, una región ubicada en lo que hoy se conoce como Turquía, así como en áreas cercanas a la India. De acuerdo con información referenciada, los árabes tomaron esta especia e influyeron de manera importante en la gastronomía global al introducirla en Europa. Posteriormente, los europeos llevaron el comino a América, donde se ha consolidado como un ingrediente esencial en numerosas recetas tradicionales.

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En la cocina local, el comino puede encontrarse en dos presentaciones principales: en pepa (entero) y molido. No obstante, es la versión molida la más utilizada, sobre todo para condimentar carnes rojas y preparar guisos. Entre las aplicaciones más representativas está la llamada “pasta de las abuelas”, una receta clásica que consiste en un guiso donde se sofríen cebolla y ajo, se incorpora leche y se condimenta generosamente con comino. El resultado es una salsa con la que se baña una pasta blanda, pasada de cocción, reconocida por su sabor particular.

El aroma del comino, según lo destacado en las fuentes citadas, es distintivo y es su principal contribución a las comidas. El sabor del comino resulta complejo de definir: se describe como una combinación entre notas dulces, ligeramente amargas y un matiz picante. Esta propiedad permite que la especia aporte una fuerte personalidad a los platos, convirtiéndose en pieza clave de la identidad de muchos guisos andinos. Su aporte de color terroso es menos significativo, aunque puede notarse en preparaciones como caldos, pastas y ciertas infusiones.

Sin embargo, su uso requiere moderación. Un exceso de comino puede amargar la comida y dominar el plato al punto de opacar otros sabores. Tradicionalmente, se empleaba solamente molido, pero en la actualidad se ha popularizado el uso en pepa, recomendando comprarlo entero para luego tostarlo y molerlo, proceso que intensifica su sabor debido a la liberación de su aceite esencial. Asimismo, el comino se relaciona en el ámbito casero con supuestas propiedades digestivas, aunque su uso principal sigue enfocado en lo culinario. Para conservarlo en óptimas condiciones, debe guardarse en frasco de vidrio, bien tapado, lejos de luz y calor, tal como se enfatiza en la información analizada.

¿Cómo se emplea correctamente el comino en la cocina tradicional?

El comino, de acuerdo con los datos proporcionados, debe usarse en poca cantidad, ya que es una especia fuerte que puede dominar fácilmente un plato. Se sugiere comprarlo entero, tostarlo y molerlo justo antes de usarlo, para potenciar su sabor y aroma, evitando así que amargue o opaque los sabores de otras preparaciones.

¿Qué propiedades tiene el comino y cómo se debe almacenar en casa?

El comino es reconocido tradicionalmente por sus posibles efectos digestivos, aunque en la práctica se aprovecha sobre todo como condimento. Para mantener su aroma y propiedades, debe guardarse en un frasco de vidrio bien cerrado, lejos de la luz y el calor, tal como recomiendan las fuentes consultadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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