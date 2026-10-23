Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La noticia del triunfo de Andrés Felipe Flórez Fontecha, estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en el Reto Alimentarte 2026, resonó entre quienes siguen de cerca la gastronomía colombiana. Flórez obtuvo el primer lugar con su plato Alma Chucureña, creación inspirada en el cacao de San Vicente de Chucurí. De acuerdo con lo comunicado por la docente Viviana Nariño —quien lideró la investigación CACAO-SVCH y motivó a Flórez a iniciar este proceso—, el logro va más allá de las habilidades culinarias: implica un reconocimiento a la historia, la cultura y las redes de productores ligadas a este fruto en Santander.

Sigue a PULZO en Discover

El Reto Alimentarte se enmarca en el Foro Gastronómico Internacional Alimentarte y desafía a los participantes a seleccionar productos emblemáticos de nueve regiones priorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La edición de este año se realizó en la conocida ciudad de las flores. El jurado, conformado por Jaime Rodríguez, John Regefalk y Carmen Ángel, valoró la propuesta de Flórez, en especial la forma en que volvió su receta un homenaje a los sabores originales del cacao, alejándose de la tentación de reducirlo simplemente a chocolate.

El propio descubrimiento del cacao, en palabras de Flórez, fue revelador. Al abrir una mazorca fresca, notó matices dulces, ácidos y cítricos que no identificaba con el chocolate tradicional. De ese asombro surgió un pre-postre completamente vegetal, que explora todas las partes del cacao: desde el exudado (almíbar natural extraído del mucílago) hasta el mesocarpio, confitado y asado, complementado por nibs lactofermentados, mandarina fresca y flores de cacao, según datos de la investigación CACAO-SVCH.

La creación de Alma Chucureña incluyó la participación de varios actores: Ramiro Rincón y Otilia Cárdenas, cacaocultores de San Vicente de Chucurí; además de Norberto Carreño Acevedo y Pedro Rincón Ardila. Como subraya la profesora Nariño, el valor del plato está en visibilizar la labor de quienes cuidan el origen de los ingredientes. Incluso la vajilla celebró las raíces santandereanas, siendo elaborada por artesanos de la región.

El concurso premió a Flórez con un curso en línea de Técnicas Culinarias de Vanguardia en el Basque Culinary Center de España. Sin embargo, tanto él como su mentora comparten ahora el objetivo de presentar Alma Chucureña ante la comunidad de San Vicente de Chucurí, completando así el círculo de reconocimiento desde y para el territorio que dio origen al plato. Este proyecto busca fortalecer la oferta gastronómica local y reivindicar la investigación como parte fundamental del ejercicio culinario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el cacao de San Vicente de Chucurí es especial para la gastronomía santandereana?

El cacao de San Vicente de Chucurí destaca en la gastronomía santandereana tanto por su abundancia como por su perfil sensorial, notablemente cítrico y complejo, como expuso la investigación CACAO-SVCH liderada por Viviana Nariño. Este ingrediente representa no solo una materia prima sino un elemento identitario para miles de familias y productores de la región, quienes han tejido su vida y su economía en torno al cultivo y transformación del cacao.

¿En qué consiste el pre-postre vegetal Alma Chucureña y cómo se diferencia de un postre tradicional de chocolate?

Alma Chucureña es un pre-postre completamente vegetal que emplea diferentes partes del cacao fresco, como el exudado y el mesocarpio, en vez de centrarse únicamente en el chocolate procesado. Esto lo distingue de los postres tradicionales, ya que prioriza la experiencia sensorial de las materias primas originales y da cuenta de las múltiples posibilidades del fruto en su estado natural, resaltando la riqueza del territorio y sus productores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z