Por: El Espectador

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La literatura japonesa contemporánea pierde a una de sus voces más singulares con el fallecimiento de Ryu Murakami, novelista nacido en la prefectura de Nagasaki en 1952, quien murió en su domicilio el sábado 17 de octubre, de acuerdo con lo informado este viernes por su casa editorial, Gentosha. La noticia, compartida mediante un comunicado en redes sociales, confirmó que solo su familia más próxima asistió al funeral, aunque la editorial no hizo pública la causa de su muerte.

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Figura de referencia en la narrativa japonesa, Murakami se destacó por abordar con crudeza temas como el sexo y la violencia, además de exponer problemáticas sociales que marcaron varias generaciones de lectores. Aunque comparte apellido con el célebre escritor Haruki Murakami, no existe parentesco familiar entre ellos. Su estilo se caracteriza por la provocación y la exploración de los límites humanos, lo cual quedó de manifiesto desde su primera novela, 'Azul casi transparente', escrita en su época de estudiante en la Universidad de Arte de Musashino en Tokio. Esta obra, publicada en 1976, le valió el premio Akutagawa, el galardón literario más prestigioso de Japón para autores emergentes, cuando tenía apenas 24 años.

Entre las publicaciones más conocidas de Ryu Murakami se encuentran ‘Sopa de miso’ (1997), ‘Piercing’ (1994) y ‘Los chicos de las taquillas’ (1980). A través de estas obras, analizó cuestiones como la prostitución, el maltrato infantil y la deshumanización provocada por el capitalismo, centrando sus críticas en la pérdida de identidad social en Japón. El portavoz gubernamental Minoru Kihara subrayó que el novelista "ha retratado con agudeza las luces y sombras de la sociedad, así como las esperanzas y ansiedades de la gente, dejando una significativa huella en la literatura japonesa". Asimismo, destacó que Murakami fue un escritor que nunca dejó de cuestionar y que sus palabras seguirán teniendo repercusión en los lectores.

Con una carrera marcada por reconocimientos literarios y la proyección internacional de su obra —traducida a idiomas como español, inglés y francés—, Murakami también incursionó en la dirección y adaptación cinematográfica de sus propios libros. En tiempos recientes, gracias al auge de la literatura japonesa en redes sociales, su novela 'Sopa de miso' fue rescatada para el público en España por la editorial Malastierras, después de casi veinte años fuera de circulación. Este renovado interés prueba la permanencia y vigencia del legado literario de Murakami en las nuevas generaciones.

¿Cuáles son los libros más importantes de Ryu Murakami y qué temas abordan?

Entre sus obras más destacadas se encuentran ‘Azul casi transparente’, ‘Sopa de miso’, ‘Piercing’ y ‘Los chicos de las taquillas’. Estos libros exploran temas como el sexo, la violencia, la prostitución, el maltrato infantil y la crítica a la deshumanización del capitalismo, reflejando una visión crítica de la sociedad japonesa contemporánea, según informa la editorial Gentosha.

¿Por qué Ryu Murakami es considerado un autor de culto en la literatura japonesa?

Ryu Murakami alcanzó este estatus debido al impacto de sus novelas que combinan provocación, abordaje de temas polémicos y un estilo literario singular que ha marcado a lectores de distintas generaciones. De acuerdo con el portavoz gubernamental Minoru Kihara y la editorial Gentosha, su capacidad de retratar las luces y sombras de la sociedad y de plantear interrogantes que siguen resonando explican su consolidación como autor de culto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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