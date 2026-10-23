Adriana Salazar, madre del fallecido cantante colombiano de música urbana B King, enfrentó una emergencia médica que encendió las alarmas de su familia. La mujer sufrió un infarto agudo al miocardio y tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia, según reveló su hija, Stefanía Agudelo, a través de sus historias de Instagram el 21 de octubre.

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La joven, quien reside en Miami, Estados Unidos, explicó que el episodio ocurrió dos días antes, cuando su madre regresó del gimnasio a su vivienda en Medellín. Aunque habían conversado con normalidad poco antes, recibió una llamada de un familiar que le informó sobre la gravedad de la situación.

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Ante la noticia, la hermana del artista tomó el primer vuelo disponible para viajar a Colombia y acompañar a su madre durante la emergencia.

“Yo salí como una loca de Miami, me vine para Medellín”, contó sobre el viaje que emprendió para estar junto a Adriana.

¿Cómo se encuentra Adriana Salazar tras el infarto?

Cuando Stefanía llegó a Medellín, su madre permanecía en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos habían evaluado su condición y realizado un procedimiento para atender el problema cardíaco.

De acuerdo con el testimonio de su hija, el equipo médico le practicó un cateterismo cardíaco y le implantó stents en las arterias coronarias, dispositivos que ayudan a mantenerlas abiertas y permiten mejorar el flujo sanguíneo.

Stefanía destacó que la atención oportuna fue fundamental para enfrentar la emergencia. Según explicó, uno de los médicos les advirtió sobre las posibles consecuencias de una demora en la llegada al centro asistencial.

“El doctor nos dijo: ‘Si hubiera de pronto llegado dos horas después, no estuviéramos acá contando esta historia’”, recordó.

La joven también señaló que esta situación llevó a su madre a tomar mayor conciencia sobre la importancia de cuidar su salud y mantenerse pendiente de su bienestar.

Aunque compartió detalles de lo sucedido, no entregó información médica adicional que permita establecer con precisión la evolución posterior de Adriana.

El duelo por la muerte de B King también preocupa a su familia

Durante su mensaje, Stefanía se refirió al difícil proceso emocional que ha vivido su madre desde la muerte de su hijo, el cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King.

El artista colombiano fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre de 2025, durante un viaje a México por compromisos musicales. Seis días después, su cuerpo fue encontrado en el Estado de México junto al de su amigo, el DJ Regio Clown.

Desde entonces, Adriana Salazar ha hablado públicamente sobre el caso y ha insistido en que la muerte de su hijo debe esclarecerse. La mujer ha sostenido que, en su opinión, el artista fue buscado para acabar con su vida, una afirmación que deberá contrastarse con los resultados de la investigación judicial.

Al referirse al estado emocional de su madre, Stefanía reconoció que la pérdida ha representado un proceso de sanación complejo.

“Ustedes saben por todo lo que mi mamá ha pasado y obviamente es un proceso de sanación bastante complicado, pero vamos en eso”, manifestó.

Si bien relacionó el momento que atraviesa su familia con el desgaste emocional del duelo, no se ha establecido que este haya sido la causa médica directa del infarto.

Adriana Salazar habló sobre el proceso judicial por la muerte de su hijo

La emergencia médica se conoció después de que Adriana Salazar concediera una entrevista en la que habló nuevamente sobre las circunstancias que rodearon la muerte de B King.

En declaraciones al espacio Le tengo el chisme, la madre del cantante señaló que el proceso judicial en México continúa pendiente de avanzar hacia el juicio. Según su relato, algunas audiencias fueron aplazadas y la familia espera que las autoridades establezcan las responsabilidades correspondientes.

Salazar también afirmó que su hijo llevaba tres días en México y que no conocía a las personas que lo acompañaban. De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, el expediente incluiría a cinco personas, aunque no se precisaron sus identidades ni los cargos que eventualmente enfrentarían.

En esa misma conversación, la mujer se refirió a Marcela Reyes, expareja del artista, y le pidió que no hablara de su hijo. Además, aseguró que, después de la ruptura, Reyes habría contactado a empleadores en Miami para impedir que contrataran al cantante. Estas afirmaciones corresponden al testimonio de Salazar y no deben interpretarse como hechos judicialmente probados.

La hija de B King pidió respeto por el dolor de su madre

Tras la difusión de la entrevista, Stefanía aprovechó sus historias de Instagram para pedirles a los usuarios que evitaran los comentarios hostiles contra su madre, especialmente en medio de las discusiones relacionadas con la muerte del artista.

“También me gustaría decirles que eviten esos comentarios tan hostiles con todo este tema. El dolor de madre es otro nivel”, expresó.

La joven agradeció igualmente los mensajes de apoyo y las oraciones que ha recibido su familia durante los últimos días.

“Se los agradezco full, full, full”, concluyó.

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Mientras Adriana Salazar enfrenta su recuperación, su familia continúa a la espera de avances en el proceso judicial por la muerte de B King y pide respeto ante una situación que ha marcado profundamente sus vidas.

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