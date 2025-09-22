A medida que avanzan las investigaciones de las autoridades mexicanas, se conocieron las últimas conversaciones del DJ Regio Clown, que evidencian las dudas y la desconfianza que sentía en los días previos a su desaparición.

Los mensajes fueron revelados por el periodista Carlos Jiménez, quien mostró cómo Regio Clown reconocía que estaba a punto de cerrar un negocio en México, pero que no tenía plena seguridad sobre las personas con las que se encontraría.

“No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, escribió el artista a una persona cercana. La respuesta que recibió fue de resignación: “Así debe ser”.

Chats de Regio Clown / X: @c4jimenez

En otro de los fragmentos del chat, Herrera intentó transmitir calma asegurando que evitaría situaciones de riesgo. “Voy a una comida en un restaurante”, comentó, dejando entrever que, tras su paso por un gimnasio en la colonia Polanco de Ciudad de México, asistiría a una reunión social en un espacio público.

Qué pasó con B-King y Regio Clown en México

Los dos colombianos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre, tras asistir al gimnasio en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Desde entonces, perdieron contacto con sus familias en Colombia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) iniciaron la investigación con recopilación de testimonios y análisis de cámaras de seguridad. Con base en esas pruebas, se estableció que los artistas pudieron haber salido hacia el Estado de México.

La coordinación entre la FGJCDMX y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) permitió ubicar, el 17 de septiembre, dos cuerpos en el municipio de Cocotitlán, a poco menos de dos horas de Polanco. Los cadáveres presentaban señales de tortura y habían sido desmembrados.

Quién mató a B-King y Regio Clown

Junto a los cuerpos, las autoridades encontraron una cartulina con un mensaje firmado presuntamente por el cartel de La Familia Michoacana, uno de los grupos criminales más violentos y activos en el centro del país.

El periodista Antonio Nieto reveló parte del contenido del letrero: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

