Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Con la llegada de Halloween, las autoridades de salud distrital han emitido una serie de recomendaciones específicas dirigidas a proteger la integridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. El enfoque principal, de acuerdo con las directrices publicadas por Noticiero 90 Minutos, es reducir los riesgos que suelen surgir durante estas festividades, en especial aquellos relacionados con el consumo de dulces en mal estado, el uso de disfraces inseguros y la elección incorrecta de accesorios.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los apartados más importantes abarca la inspección minuciosa de los dulces que serán ofrecidos o consumidos. Se insiste en que los padres y cuidadores verifiquen la fecha de vencimiento de cada producto para asegurarse de que sea legible y esté vigente. Además, es fundamental revisar que los empaques estén en óptimas condiciones: todo empaque roto, alterado, con humedad excesiva o decoloración debe descartarse inmediatamente. También se recomienda evitar que los menores ingieran dulces de gran tamaño o consistencia rígida, pues esto incrementa el riesgo de asfixia o bloqueo de las vías respiratorias. Otro punto relevante es que los productos solo deben adquirirse en lugares comerciales reconocidos, y si se detecta alguna irregularidad en el olor, sabor o textura, se debe descontinuar su uso.

En cuanto a los disfraces y cosméticos, las autoridades establecen que el diseño de los trajes nunca debe dificultar la movilidad ni tener piezas sueltas susceptibles de provocar caídas. Además, el calzado debe ser cómodo y apropiado. Se prohíben elementos que obstruyan la visibilidad o la respiración, así como cualquier accesorio cortopunzante o fabricado con materiales inflamables. Para el maquillaje, el uso de productos hipoalergénicos y no tóxicos, con registro sanitario, es obligatorio, y debe evitarse la aplicación en áreas sensibles como el contorno de los ojos para prevenir infecciones.

Un llamado de atención adicional es el uso de lentes de contacto de fantasía, un accesorio frecuente en estas fechas. Las autoridades subrayan que tales lentes solo deben comprarse en establecimientos ópticos certificados, jamás deben compartirse, y está estrictamente prohibido dormir con ellos o lavarlos con agua del grifo o jabón.

Finalmente, si se presentan síntomas como náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal tras la ingesta de dulces, la orientación sanitaria es clara: no automedicar y acudir directamente al centro de salud más cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar si un dulce de Halloween es seguro para niños?

Para determinar si un dulce es seguro, las autoridades recomiendan revisar que la fecha de vencimiento esté vigente y claramente visible, que el empaque no presente signos de ruptura, humedad o alteración, y que el producto sea adquirido en establecimientos formales. Es fundamental suspender su consumo si existe alguna duda sobre olor, sabor o textura, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

¿Qué medidas deben seguir los padres ante una intoxicación por dulces en Halloween?

De acuerdo con las recomendaciones citadas, frente a síntomas de intoxicación como vómitos, diarrea o dolor abdominal tras el consumo de dulces, se debe evitar cualquier automedicación y trasladar al menor al centro de salud más cercano lo antes posible.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.