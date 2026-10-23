Así como Carolina Cruz vive una delicada situación personal, otra figura de la televisión colombiana quedó en una complicación que se conoció en uno de los formatos más populares de Canal RCN.

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El rodaje del programa gastronómico ‘Masterchef’ en las playas de Santa Marta impactó a la audiencia luego de conocerse el percance físico padecido por Claudia Bahamón.

La conductora principal enfrentó una rotura en su tabique nasal mientras transcurría la jornada de filmación en la costa atlántica colombiana.

Demostrando compromiso profesional, la comunicadora sorprendió y optó por permanecer al frente de la transmisión llevando una protección médica sobre su rostro durante la competencia.

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Según detalló la misma conductora durante el capítulo emitido por RCN, la eventualidad ocurrió en el área de descanso del hotel donde permanecía el grupo.

En ese instante compartía espacio recreativo con concursantes destacados como Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco y el creador digital Emiro Navarro.

Bahamón, que antes sufrió otro problema en ‘Masterchef’, explicó que la colisión sucedió mientras hacía un ejercicio acuático e impactó directamente contra la superficie de concreto de la piscina.

“Tuve un pequeño accidente que a todos los atletas como yo nos pasa, que las piscinas se nos acortan […] Me puse a nadar, y nadé y nadé y nadé y no vi nada, y se me atravesó una playita de la piscina, como ese escaloncito, y se me fracturó en dos la nariz”, contó la presentadora en RCN.

Aprovechando el momento con buen ánimo, la conductora bromeó sobre las intenciones expresadas previamente por Emiro Navarro para liderar la conducción del espacio televisivo.

“Emiro estuvo y dejó todo preparado y salió corriendo y dijo: ‘ahora sí, voy a poder reemplazarla’”, relató Bahamón entre risas.

Pese a recibir prescripción médica para guardar reposo absoluto tras confirmarse la doble lesión ósea, la conductora asumió la dirección del reto de campo.

Mientras la presentadora gestionaba su condición médica, la dinámica culinaria desató momentos de tensión entre los participantes reunidos en la playa caribeña.

La distribución de los grupos coordinada por el actor Sebastián Vega detonó diferencias operativas debido al acaparamiento de productos clave en la despensa.

El grupo liderado por la influenciadora ‘Pautips’ junto a la reconocida actriz Marcela Carvajal tomó la totalidad disponible de suero costeño y mariscos frescos.

Esta estrategia afectó las recetas de sus compañeros Emmanuel Restrepo, Tuto Patiño y el deportista Robert Farah, quienes expresaron molestia por la falta de insumos.

¿Qué accidentes ha tenido Claudia Bahamón en ‘Masterchef’?

Claudia Bahamón ha enfrentado diversos percances físicos y emergencias médicas a lo largo de las grabaciones del exitoso programa ‘MasterChef’ en Colombia.

Uno de los eventos más graves ocurrió tras someterse a una terapia física que desencadenó un neumotórax, requiriendo su hospitalización urgente por colapso pulmonar.

Durante la producción del concurso gastronómico, la conductora Neivana sufrió además intensas quemaduras en las manos mientras manipulaba utensilios de cocina calientes en el set.

En otra temporada del formato culinario, Bahamón afectó su flexibilidad corporal tras sufrir un fuerte tirón muscular en el cuello durante una jornada extenuante.

A estos incidentes se suma un golpe reciente registrado en la piscina del hotel de concentración en Santa Marta, donde sufrió una doble fractura nasal.

Adicionalmente, la comunicadora contrajo picaduras severas de insectos en retos de campo al aire libre que requirieron asistencia médica inmediata durante las grabaciones campestres.

En varias oportunidades, la huilense presentó episodios de deshidratación intensa y bajas de presión arterial debido a las exigentes jornadas de filmación bajo el sol.

Pese a las constantes recomendaciones de reposo formuladas por los profesionales de la salud, la estrella televisiva ha retornado rápidamente a los estudios.

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