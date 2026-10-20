Por: El Espectador

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Un platillo que resalta en la gastronomía latinoamericana es la carne guisada en lomo de cuadril, una receta valorada por su sabor intenso y textura suave. La clave de este plato está en lograr una carne tierna y jugosa, como destaca la guía de preparación presentada por El Espectador. Este guiso, pensado para servir a cuatro personas, necesita un tiempo calculado: 20 minutos para la preparación inicial y alrededor de una hora para la cocción total.

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El proceso comienza con el corte del lomo de cuadril en cubos, una elección fundamental para asegurar que la carne absorba bien todos los sabores. Como truco adicional, la receta recomienda pasar los cubos de carne por fécula de maíz, un ingrediente que ayuda a espesar la salsa y a mantener la jugosidad dentro de la carne durante la cocción. Después, se calienta aceite en una olla donde se sella la carne por todos sus lados. Este paso garantiza que los jugos queden retenidos en el interior, lo que es fundamental para un resultado tierno. Una vez sellada, se condimenta la carne con sal y pimienta al gusto.

El siguiente paso es sofreír, junto a la carne, ingredientes frescos como ajo, cebolla larga, cebolla cabezona y tomate, lo que enriquece el fondo y crea una base aromática para el guiso. Se incorporan luego la zanahoria en rodajas y la papa pequeña o criolla, junto con dos tazas de fondo de carne, un caldo que potencia el sabor general del plato. Toda la mezcla se cocina a fuego medio-bajo con la olla tapada durante 40 minutos, permitiendo que la carne se ablande en el interior del guiso.

Una vez la papa comienza a ablandarse, se agrega la arveja fresca. Se deja cocinar todo junto por 15 minutos más, hasta que la carne alcanza la textura ideal. El toque final lo aporta la decoración con cilantro y perejil picados al momento de servir, además de sugerirse acompañar con arroz blanco y papas rizadas, según destaca El Espectador en su explicación. Este plato conjuga simplicidad y técnica, apostando siempre por ingredientes frescos que reflejan la riqueza de la cocina regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen y uso del lomo de cuadril en la gastronomía latinoamericana?

El lomo de cuadril es un corte de carne ampliamente utilizado en preparaciones tradicionales de la cocina latinoamericana. En el contexto de la receta, su elección apunta a lograr una textura más tierna en los guisos, pues absorbe bien los sabores y, al ser sellado de forma adecuada, mantiene la jugosidad que caracteriza a este plato.

¿Para qué sirve la fécula de maíz en la receta de carne guisada?

La fécula de maíz, que es opcional en la receta presentada por El Espectador, se utiliza como truco para obtener una salsa más espesa. Al pasar la carne por este ingrediente antes de dorarla, se crea una capa que favorece la retención de jugos y da cuerpo a la salsa final, mejorando la textura global del guiso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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