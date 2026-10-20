Por: El Espectador

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Después de casi nueve años de buscar justicia, la familia Mercado de Sucre afronta una mezcla de alivio y temor tras una reciente sentencia judicial. El caso se remonta al 25 de enero de 2018, cuando tres hermanos —Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado— fueron asesinados en el corregimiento de La Guaripa mientras cercaban el predio El Trébol. Este trágico hecho marcó el inicio de una larga batalla legal por la verdad y el reconocimiento de las víctimas.

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Inicialmente, el proceso judicial no trajo respuestas satisfactorias para la familia ni para quienes los acompañaron. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, en una primera instancia, absolvió a todos los procesados por el múltiple homicidio. Sin embargo, las víctimas, junto con el apoyo de la Fiscalía, decidieron apelar esta decisión. De acuerdo con información publicada por El Espectador, fue el Tribunal Superior de Sincelejo el que finalmente cambió el rumbo del caso. El pasado 22 de septiembre, el Tribunal condenó a 27 años de prisión a William Martínez Santamaría, exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre). Según la sentencia, Martínez fue el responsable de ordenar la masacre con el objetivo de apoderarse ilegalmente de las tierras de la familia Mercado, ejecutando este plan con la participación de otros tres hombres.

La sentencia representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos de las víctimas. No obstante, la noticia también ha traído una nueva preocupación para quienes participaron activamente en el proceso judicial. La abogada Yessika Hoyos Morales, miembro del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), relató a El Espectador que tanto ella como otras personas han recibido amenazas de muerte tras la condena. Según Hoyos Morales, el 18 de octubre recibió un mensaje en su WhatsApp de un número desconocido, en el que se advertía que "si William llega a pisar un día de cárcel, pues que compremos los cajones". Este tipo de intimidaciones ahora afecta no solo a la familia Mercado, sino también a los abogados y defensores de derechos humanos que han acompañado este proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es William Martínez Santamaría y por qué fue condenado en Sucre?

William Martínez Santamaría fue condenado por el Tribunal Superior de Sincelejo a 27 años de prisión. Según la sentencia, fue el exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre) y se le responsabilizó de haber ordenado el asesinato de tres hermanos de la familia Mercado para apoderarse de sus tierras. Esta decisión cambió el curso del caso, que en primera instancia no había dado un fallo condenatorio.

¿Qué es el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)?

El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, conocido como Cajar, es un grupo de abogados dedicado a la defensa de los derechos humanos. En el contexto del caso de la familia Mercado, la abogada Yessika Hoyos Morales, integrante de Cajar, acompañó el proceso judicial y ha sido víctima de amenazas a raíz de la condena contra William Martínez Santamaría.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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