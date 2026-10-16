Por: El Espectador

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La Policía Nacional, mediante la Resolución 03226 expedida el 13 de octubre, decidió reinstaurar la denominación Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), creando la Unidad Nacional Antidisturbios para responder ante protestas y episodios de alteración del orden público, así como todo tipo de motines y disturbios. De acuerdo con El Espectador, la nueva normativa reemplaza la Resolución 03684, vigente desde el 11 de noviembre de 2022, que regulaba la estructura y funciones de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

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Las funciones del Esmad incluyen intervenir en situaciones donde existan conductas delictivas o violentas derivadas de concentraciones públicas o privadas que amenacen los derechos o las libertades públicas en cualquier parte del país, siempre siguiendo las normas nacionales e internacionales de derechos humanos que reglamentan el uso de la fuerza. Además, la resolución exige que se promuevan actividades de diálogo para reducir tensiones y acercamientos con la comunidad, buscando fortalecer la imagen de la institución policial.

El artículo 10 de la mencionada resolución establece un plazo de 90 días para completar los trámites administrativos requeridos que permitan adecuar la nueva estructura interna de la Unidad Nacional Antidisturbios. En este contexto, la Regional Antidisturbios, una dependencia clave, orientará y supervisará la actuación del Esmad en manifestaciones públicas, además de coordinar el diálogo y verificar las condiciones logísticas, de infraestructura y bienestar de los escuadrones bajo su jurisdicción.

El regreso del Esmad responde, según El Espectador, al Decreto 1525, firmado el 13 de octubre por el presidente Abelardo de la Espriella, que introduce cambios en la regulación de la protesta social. Este decreto modifica el Decreto 003 de 2021, reglamentado tras una orden de la Corte Suprema de Justicia para garantizar derechos durante la protesta pacífica y controlar el accionar policial. Entre las novedades, se instaura un sistema de alertas tempranas, la activación obligatoria de puestos de mando unificado (PMU), y la habilitación de corredores seguros para servicios esenciales y personas vulnerables durante manifestaciones.

Las actuaciones de las autoridades ante protestas se organizan en cinco niveles, desde la gestión preventiva hasta el restablecimiento del orden. No obstante, si ocurren hechos violentos concretos, las autoridades pueden intervenir de inmediato sin agotar los niveles previos, siempre que focalicen su acción en los responsables, dejando constancia de cada actuación en las actas del PMU e informando al Ministerio Público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones tiene el Esmad según la nueva Resolución 03226?

La Resolución 03226 faculta al Esmad para intervenir en protestas y situaciones violentas que representen amenazas para la convivencia o los derechos públicos y privados, siempre bajo el respeto de normas y acuerdos internacionales de derechos humanos. Además, incluye promover el diálogo y fortalecer las relaciones con la comunidad, así como coordinar acciones con otras dependencias de la Policía Nacional, según información de El Espectador.

¿Cuándo puede el Esmad intervenir sin cumplir todas las etapas del protocolo?

El Esmad está autorizado a intervenir de inmediato, sin agotar los primeros niveles del protocolo, cuando se presentan hechos violentos como el uso de armas, retención de personas, agresiones graves o ataques a la infraestructura pública o privada. En estos casos, solo se actúa contra los responsables identificados, y la decisión debe quedar registrada en las actas del puesto de mando unificado, según lo dispuesto en la normativa mencionada en El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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