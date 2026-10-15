Por: El Espectador

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La llegada de Cristina Lombana al alto gobierno marca un momento significativo en la lucha anticorrupción del presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información reseñada por El Espectador, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia asume el liderazgo de la Oficina de Transparencia en el Ejecutivo, luego de finalizar su periodo en la rama Judicial, donde desarrolló toda su carrera hasta ahora. La designación de Lombana se conoció poco antes de que concluyera oficialmente su labor en la Corte Suprema, y el decreto fue expedido el mismo día en que el presidente inició una gira por varios ministerios, reafirmando públicamente su promesa de tolerancia cero con la corrupción y la politiquería.

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La nueva función de Lombana implica la coordinación de la estrategia anticorrupción del gobierno De la Espriella, una de las promesas insignia de la actual administración. Entre las primeras acciones institucionales para esta causa destacó la presentación de “El Libro Blanco”, un documento que recoge el estado fiscal recibido tras el mandato anterior de Gustavo Petro. Según lo relatado por El Espectador, este informe se entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, y su elaboración estuvo marcada por la ausencia de un tradicional proceso de empalme, lo cual generó controversia al inicio del mandato.

El mandatario señaló que, bajo la orientación de Lombana, se estructurará y articulará un “bloque de búsqueda” contra la corrupción, el cual reunirá diferentes capacidades del Estado para identificar y perseguir posibles saqueos a los recursos públicos. Esta promesa busca aterrizar de forma concreta el discurso electoral que llevó a De la Espriella al poder.

Sin embargo, el perfil de Lombana ha estado en la mira, pues se recuerda su reciente participación en un fallo de la Corte Suprema relacionado con el caso de Arturo Char, político barranquillero investigado por concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Como reveló El Espectador, Lombana propuso un proyecto de fallo en el que concluyó que no había pruebas para acusar a Char, decisión que contrastó con la opinión de sus colegas magistrados, quienes sí documentaron evidencias de compra de votos vinculadas a la organización política de la familia Char, cercana al presidente.

En otro episodio, su gestión como magistrada incluyó un enfrentamiento público con Armando Benedetti, exministro del Interior, por un caso de presunto tráfico de influencias en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), lo que llevó a una investigación formal por parte de la Procuraduría, luego de insultos hacia la entonces magistrada.

Con este nombramiento, el presidente da un paso clave en el desarrollo de su política anticorrupción, apostando por una exmagistrada cuya experiencia y decisiones en el ámbito judicial ya han sido objeto de amplio debate.

¿Cuál es el papel de Cristina Lombana en la estrategia anticorrupción del Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Cristina Lombana fue nombrada por decreto para liderar la Oficina de Transparencia, desde donde coordina la estrategia anticorrupción de la administración de Abelardo de la Espriella, según El Espectador. Su misión es estructurar acciones institucionales para perseguir el desvío de recursos públicos, consolidando una de las promesas centrales de la actual Presidencia.

¿Por qué ha sido polémica la gestión de Cristina Lombana en la Corte Suprema antes de su nombramiento?

Previo a asumir su nuevo cargo, Lombana fue autora de un proyecto de fallo que favorecía al exsenador Arturo Char en un proceso por compra de votos, en contraste con otros magistrados que sí encontraron indicios de responsabilidad, según El Espectador. Además, estuvo enfrentada públicamente a Armando Benedetti por casos de presunto tráfico de influencias, generando debate sobre su postura frente a casos de corrupción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.