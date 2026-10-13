Por: El Espectador

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La Universidad Autónoma del Caribe anunció la designación de Ana Bernarda Sajer Maldonado como nueva rectora. Según informó la institución, la elección fue resultado de una votación realizada por el Consejo Directivo, que contó con la presencia de siete de sus miembros, de los cuales cinco optaron por Sajer para ocupar el cargo. Este anuncio representa un nuevo capítulo para la universidad, que ha atravesado por múltiples cambios en su dirección en lo que va corrido de 2026.

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De acuerdo con la comunicación oficial citada por la Universidad Autónoma del Caribe, la sesión del Consejo Directivo se llevó a cabo el viernes 9 de octubre. La elección de Sajer coincidió con una decisión en segunda instancia de la justicia, que ese día revocó la restitución de Silvia Gette Ponce como rectora de la institución. Según lo reportado en El Espectador, Gette había vuelto al cargo en abril tras un fallo de primera instancia, pero la nueva resolución judicial impidió su regreso definitivo.

Silvia Gette Ponce fue rectora entre 2003 y 2012, año en el que salió de la universidad envuelta en un proceso por abuso de confianza y apropiación indebida de recursos de la institución. Posteriormente, Gette fue condenada por estos hechos, y la Corte Suprema de Justicia ratificó esta condena. Sin embargo, este año surgió un fallo que reconocía que su salida en 2012 no se debió específicamente a la investigación penal, indicando una posible vulneración de sus derechos durante ese proceso.

Ante el retorno temporal de Gette a la rectoría, Jorge Senior, quien había sido elegido en marzo de 2026 como rector para el período 2026-2030, dejó el cargo en abril. Con la nueva decisión de segunda instancia, no fue restituido Senior; en cambio, el Consejo Directivo optó por nombrar a Sajer Maldonado, siendo la tercera persona en asumir la rectoría desde marzo del mismo año.

Ana Bernarda Sajer Maldonado tiene una amplia trayectoria en la Universidad Autónoma del Caribe: es licenciada en Español y Literatura por la Universidad del Atlántico y magíster en Educación de la misma Autónoma del Caribe, además de desempeñarse como docente por más de dos décadas. Según la información oficial de la universidad, Sajer fue elegida para completar el mismo período previsto anteriormente, es decir, de 2026 a 2030.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Ana Bernarda Sajer Maldonado y cuál es su trayectoria en la Universidad Autónoma del Caribe?

Ana Bernarda Sajer Maldonado, recientemente elegida rectora, es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico y magíster en Educación de la Universidad Autónoma del Caribe. Lleva 23 años como docente de esta última institución, lo que demuestra su experiencia y vinculación de largo plazo con la universidad, de acuerdo con la comunicación oficial publicada por la entidad.

¿Por qué Silvia Gette Ponce no regresó a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe?

Silvia Gette Ponce no regresó a la rectoría porque, según una decisión judicial de segunda instancia tomada el 9 de octubre, las condiciones y mecanismos de decisión en la universidad habían cambiado durante los 13 años que estuvo por fuera. Esto impidió su retorno a pesar del fallo de primera instancia que le había restituido temporalmente el cargo, como reportó El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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