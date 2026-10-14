Por: El Espectador

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El 14 de octubre marca una fecha determinante para el gobierno de Abelardo de la Espriella, enfrentando su primera jornada de protestas organizadas por la oposición del Pacto Histórico, encabezada por el expresidente Gustavo Petro, junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). De acuerdo con la información recopilada por El Espectador, estas manifestaciones estarán bajo el monitoreo de un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por el mismo presidente. Días previos al evento, el jefe de Estado prometió garantías para el ejercicio de la protesta pacífica y ratificó ese compromiso con la publicación de un nuevo decreto que regula la intervención de la Fuerza Pública en estas circunstancias. Según el gobierno, esta normativa, que será aplicada por primera vez en esta convocatoria, busca equilibrar el derecho a manifestarse pacíficamente y la defensa del orden, sintetizado en la premisa: "Ni un derecho menos para quien protesta en paz ni un espacio más para quien hace terrorismo urbano".

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Las reacciones a este nuevo marco no se hicieron esperar. Iván Cepeda, senador y figura del Pacto Histórico, expresó su preocupación respecto a que estas nuevas reglas sobre el orden público puedan categorizar expresiones legítimas de protesta social como actos terroristas, señalando el riesgo de que el Estatuto Antiterrorista derive en prácticas antidemocráticas. No obstante, desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió el decreto resaltando su carácter “garantista” y mencionó que su construcción fue resultado de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia de 2021. Esta sentencia ordenó precisar las instrucciones que restringen o deben restringir el uso de la Fuerza Pública ante protestas ciudadanas, discusión enriquecida con aportes de organizaciones sociales y una nueva definición de violencia.

En un contexto de aguda polarización, el gobierno de la Espriella ha acusado en numerosas ocasiones a la administración Petro de corrupción y de haber dejado al país en medio de una crisis fiscal y de seguridad. La oposición, por su parte, critica recientes nombramientos dentro del gabinete, señalando falta de mérito en los nuevos funcionarios. Para el Pacto Histórico y sus aliados, esta es la oportunidad clave para medir su capacidad de movilización ahora desde la orilla opositora, un campo en el que Petro demostró gran destreza en el pasado, convocando a la sociedad para defenderse de supuestas injerencias extranjeras o bloqueos institucionales.

La jornada plantea una doble prueba para el gobierno de la Espriella: gestionar la protesta garantizando derechos y responder a una oposición que buscará hacer sentir su voz en las calles, todo bajo la lupa de la nueva regulación de la protesta social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales críticas al nuevo decreto sobre la Fuerza Pública en protestas?

De acuerdo con El Espectador, la principal crítica divulgada por opositores como Iván Cepeda es el posible riesgo de que se considere la protesta social como terrorismo, bajo la nueva regulación. Cepeda advierte que este decreto podría abrir la puerta a la estigmatización de la protesta, propiciando prácticas contrarias a la democracia y afectando derechos fundamentales si no se implementa de manera adecuada.

¿Qué es un Puesto de Mando Unificado (PMU) y cuál es su rol en las manifestaciones?

Según información del ministro del Interior, Rodrigo Lara, el Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por el presidente Abelardo de la Espriella tiene la tarea de monitorear todas las manifestaciones previstas. El PMU es una instancia que reúne a diferentes entidades para coordinar acciones y garantizar el seguimiento en tiempo real de las movilizaciones, atendiendo emergencias o incidentes y promoviendo la protección tanto de manifestantes como de la ciudadanía en general.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.