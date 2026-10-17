Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Policía Nacional de Colombia ha redefinido la estructura de la unidad encargada de controlar manifestaciones y disturbios. Según la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) pasa a llamarse Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI), reincorporando de manera explícita al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) entre sus componentes, tal como informa El Nuevo Día. Este retorno marca un giro respecto a la reorganización efectuada en 2022 durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuando el entonces Esmad fue transformado y renombrado con el propósito de enfatizar el acercamiento y el diálogo en la gestión de la protesta social.

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La nueva resolución de la Policía describe cómo estará conformada la UNADI. Según el documento citado, la unidad incluirá el Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (SUNAD), el Grupo de Seguimiento Operacional (GUSOP), las Regionales Antidisturbios (RADIS) y el Esmad como responsable de las acciones operativas en campo. Este esquema reafirma la misión de la Policía de intervenir, especialmente en situaciones en que las capacidades regulares sean insuficientes, como motines, disturbios, asonadas o acontecimientos violentos o delictivos que impacten la convivencia y la seguridad ciudadana. Además de su tarea de intervención, la resolución señala que la Unidad Nacional Antidisturbios debe coordinar y asesorar a otras unidades policiales y mantener seguimiento sobre las operaciones realizadas.

No obstante, el texto dispone que la UNADI continúe con funciones de diálogo y acercamiento a la comunidad, ratificando la necesidad de cumplir las normas y protocolos vigentes para el uso de la fuerza. Este principio apunta a que, más allá del cambio de nombre y del retorno del Esmad como estructura formal, la atención a los derechos y garantías de quienes protestan debe ser observada. Asimismo, la Policía dispone de un plazo de 90 días para ajustar la estructura administrativa y materializar la nueva unidad, según dispone la resolución consultada.

El restablecimiento del Esmad en la estructura policial reaviva el debate público sobre cómo se manejan las manifestaciones en Colombia. Aunque la normativa actual enfatiza el restablecimiento del orden público, no es posible anticipar si ello supondrá cambios sustanciales en la práctica, hasta que los protocolos sean implementados. El seguimiento a las futuras intervenciones será determinante para valorar el impacto real de la UNADI y el renovado Esmad en la gestión de la protesta social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los componentes y funciones principales de la Unidad Nacional Antidisturbios en Colombia?

La Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) está compuesta por el Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (SUNAD), el Grupo de Seguimiento Operacional (GUSOP), las Regionales Antidisturbios (RADIS) y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Sus funciones incluyen intervenir en situaciones de alteración del orden público, coordinar acciones con otras unidades policiales, asesorar en operaciones, y mantener un enfoque de diálogo y cumplimiento de la normatividad sobre el uso de la fuerza.

¿Qué implica el retorno del Esmad para el manejo de las protestas en Colombia?

El regreso de la denominación Esmad dentro de la estructura policial implica una reorganización que enfatiza tanto el control operativo de disturbios como la continuidad de funciones orientadas al diálogo. Sin embargo, de acuerdo con la resolución citada, solo la aplicación práctica de la nueva estructura y protocolos permitirá determinar si habrá cambios en la manera de abordar las manifestaciones y la protesta social en el país.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.