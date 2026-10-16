Por: El Espectador

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El asesinato de Lucero Ramírez Molina, líder social del municipio de Soacha, Cundinamarca, ha causado conmoción en su comunidad y generado un llamado urgente de justicia. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Soacha, la noche del viernes 16 de octubre la mujer fue atacada con arma de fuego en el barrio Villa Sandra, ubicado en la comuna 4 de Cazucá. La institución, junto con equipos de investigación e inteligencia, ya adelanta las acciones necesarias para esclarecer los hechos, identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este crimen.

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Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Julián Sánchez Perico, han manifestado un enérgico rechazo frente a este homicidio y ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos por información que conduzca a la captura de quienes perpetraron el ataque. Sánchez Perico subrayó que Lucero Ramírez, a sus 74 años, era una lideresa comunitaria histórica, con una vida íntegra dedicada a servir a los sectores más vulnerables de Soacha, en especial a los habitantes de Villa Sandra en Altos de Cazucá, donde residía desde antes del año 2000.

Hasta el momento, la Policía informó que no se han realizado capturas relacionadas con el homicidio ni se conocen detalles oficiales sobre las circunstancias del ataque, los posibles móviles o si existieron amenazas previas contra la víctima. A pesar de la falta de información definitiva, la comunidad ha dejado claro que Lucero Ramírez era reconocida y respetada por sus acciones a favor de quienes menos tienen, siendo la voz principal para exponer carencias y necesidades sentidas, especialmente en materia de vivienda, vías, saneamiento y atención en salud. Asimismo, impulsó proyectos de educación ambiental y acompañó a madres cabeza de hogar en procesos de mejoramiento de vivienda y escrituración de predios, demostrando un liderazgo incansable incluso en sus últimos años.

Según afirmó el alcalde, Lucero se destacó por su energía inagotable y por reclamar servicios públicos de calidad. Entre sus últimas gestiones destacan sus esfuerzos para lograr la construcción de la placa huella en la vía de acceso al colegio Nueva América. Con su muerte, la comunidad de Cazucá pierde a una defensora clave y exige que su lucha no sea olvidada ni quede impune.

Las investigaciones buscan determinar si el crimen estuvo relacionado con las actividades de liderazgo social ejercidas por Lucero Ramírez. Por ahora, permanece vigente la recompensa ofrecida y la solidaridad hacia sus familiares y allegados, en medio de la exigencia de justicia para que este hecho no se convierta en una estadística más.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué era importante el liderazgo social de Lucero Ramírez en Soacha?

El liderazgo de Lucero Ramírez fue fundamental para la comunidad de Soacha, especialmente en los sectores más vulnerables. Según testimonios del alcalde y de su comunidad, ella impulsó iniciativas de vivienda, vías y servicios básicos, acompañó a madres cabeza de hogar y luchó incansablemente por mejores condiciones de vida, dejando una huella imborrable en Altos de Cazucá y Altos de la Florida.

¿Qué significa "placa huella" y por qué era relevante para la gestión de Lucero Ramírez?

El término "placa huella" se refiere a una solución vial compuesta por placas de concreto diseñadas para facilitar el tránsito en vías sin pavimentar. La gestión por la construcción de este tipo de vía fue una de las luchas recientes de Lucero Ramírez, ya que era crucial para el acceso de los habitantes al colegio Nueva América y mejoraba las condiciones de movilidad en Villa Sandra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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