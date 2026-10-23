Por: El Espectador

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Un grave atentado con carro bomba sacudió la madrugada del 23 de octubre el peaje de San Pedro, ubicado en Villanueva, en el departamento de Casanare. De acuerdo con la información entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el hecho ocurrió a las 00:24, momento en el que personal de la concesión Covioriente reportó a las autoridades una explosión que dejó como saldo cuatro personas heridas y daños significativos en la infraestructura del peaje, localizado en la vereda Banquetas.

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Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que dos individuos abandonaron un carro cargado con explosivos pocos minutos antes de la detonación. Frente a este acto violento, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció mediante sus redes sociales el ofrecimiento de una recompensa de 50 millones de pesos colombianos para quienes brinden información que conduzca a la identificación y captura de los presuntos autores. Además, aseguró que se llevaría a cabo un consejo de seguridad con las autoridades y la Fuerza Pública, con el objetivo de tomar acciones inmediatas en Villanueva. "Estamos con ustedes y actuaremos con toda la determinación, en coordinación con nuestra Fuerza Pública y las autoridades competentes", escribió el mandatario departamental.

Las autoridades no han atribuido formalmente el ataque a ningún grupo armado, pero Ortiz Zorro recordó que en la región tienen presencia estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Otro dato preocupante surgió tras la verificación en el lugar de la explosión: según el gobernador, más de 500 aves perdieron la vida a causa de la onda expansiva, llevando a que se activaran rutas de atención veterinaria y de rescate animal en coordinación con las autoridades ambientales.

Como consecuencia del atentado, la vía Monterrey-Villanueva continúa cerrada mientras equipos de la ANI, Covioriente y la Fuerza Pública aseguran la zona y trabajan para restablecer el tránsito lo antes posible. Este hecho no es aislado; se suma a un incidente similar ocurrido el 12 de octubre en el peaje de El Bordo, en La Sierra, Cauca, donde un carro bomba explotó, dejando tres civiles heridos. Las autoridades indicaron que ese ataque habría sido perpetrado por integrantes de la estructura Carlos Patiño, disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'. Ambos atentados han provocado cierres totales de corredores viales clave en el país y han puesto en máxima alerta a las autoridades, que continúan las investigaciones y el despliegue de seguridad en estas rutas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes podrían estar detrás del atentado con carro bomba en Casanare?

Según declaraciones del gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, en la región tienen presencia estructuras del Eln (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las Farc, aunque las autoridades no han atribuido oficialmente el ataque a un grupo específico. El contexto regional y antecedentes recientes hacen que las pesquisas apunten hacia estos actores armados ilegales, pero hasta el momento no hay una atribución formal.

¿Qué medidas se tomaron tras el atentado en el peaje de San Pedro, en Villanueva?

Luego de la explosión, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Covioriente activaron protocolos de emergencia, enviando ambulancias y personal especializado, mientras que la vía Monterrey-Villanueva permaneció totalmente cerrada para garantizar la seguridad. Además, el gobernador Ortiz Zorro anunció un consejo de seguridad y ofreció recompensa, y se hizo un llamado a las autoridades ambientales para atender la afectación a la fauna producto del ataque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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