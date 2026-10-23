Por: El Espectador

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El sindicato de funcionarios de carrera Unidiplo presentó recientemente un comunicado en el que denuncia una situación crítica en más de 10 consulados colombianos en el exterior. Este pronunciamiento se dirigió tanto al gobierno de Abelardo de la Espriella como a la Cancillería liderada por Omar Bula, y pone en evidencia el malestar que existe entre los ciudadanos colombianos que residen fuera del país por las crecientes dificultades para acceder a los servicios consulares. De acuerdo con Unidiplo, los colombianos tienen derecho a recibir servicios adecuados, oportunos y dignos, una exigencia que consideran no está siendo cumplida por el Estado.

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En el documento, el sindicato señaló que es injusto atribuir las falencias en la atención consular solo al trabajo de los funcionarios, ya que existe una problemática estructural relacionada con el déficit de personal en dichas oficinas. La organización argumenta que el aumento de colombianos en el exterior ha generado una mayor demanda de trámites y solicitudes en los consulados. No obstante, las plantas de personal no han crecido al ritmo de esa demanda. Según Unidiplo, muchos consulados enfrentan una sobrecarga de trabajo, pues sus funcionarios atienden de manera simultánea trámites, emergencias, solicitudes de connacionales vulnerables y múltiples gestiones administrativas.

La situación se ha agravado tras la decisión reciente de desvincular auxiliares administrativos en varios consulados, sin que se hayan hecho los reemplazos necesarios. Unidiplo afirma que casos especialmente graves se presentan en consulados ubicados en ciudades como Chicago, Orlando, Barcelona, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Newark, Houston, Caracas, Londres y Sídney, entre otros. Allí, la falta de personal pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio a los ciudadanos.

El sindicato cuestionó que la Cancillería insista en que la mejora de la atención consular es una prioridad, mientras toma medidas que reducen la capacidad operativa de estos despachos. Para Unidiplo, no basta con declaraciones: se necesita fortalecer el personal, asegurar recursos y planear adecuadamente las transiciones ante eventuales salidas de funcionarios. Por esa razón, la organización pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores implementar un plan inmediato que refuerce estas oficinas y garantice que ninguna vacante afecte la atención al ciudadano.

El comunicado aparece en un contexto de cambios significativos en el servicio exterior y tras la suspensión de varios consulados en países como Italia, República de Chipre, Bulgaria y Benín, de acuerdo con lo expuesto en el propio texto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales problemas en los consulados colombianos según Unidiplo?

Según el sindicato Unidiplo, los principales problemas en los consulados colombianos se deben a la insuficiencia de personal, la sobrecarga de funciones para los funcionarios y decisiones administrativas recientes como el retiro de auxiliares sin reemplazos. Esto afecta especialmente oficinas en ciudades como Chicago, Londres y Buenos Aires, donde el aumento en la demanda no ha sido acompañado por un fortalecimiento proporcional de las plantas de personal.

¿Qué exige Unidiplo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para mejorar la atención consular?

Unidiplo solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que implemente un plan inmediato para reforzar el personal consular, cubrir de forma oportuna las vacantes y asegurar que las salidas de funcionarios no afecten el servicio. El sindicato enfatiza la necesidad de adoptar soluciones estructurales y no solo declaraciones públicas, asegurando así atención oportuna, eficiente y digna a los ciudadanos colombianos en el exterior.

Balance del terremoto, según el presidente

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.