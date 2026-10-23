La captura de alias ‘Kevin Masacre’ , señalado cabecilla de la organización criminal ‘los Pachenca’, se produjo en medio de una congestión vehicular en Maicao, La Guajira. El procedimiento, que involucró a seis uniformados de policía judicial vestidos de civil, permitió ubicar al hombre que, según información de inteligencia, habría asumido el lugar que ocupaba alias Bendito Menor dentro de esa estructura.

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El Tiempo conoció detalles del operativo, que comenzó después de que las autoridades recibieran información sobre la presencia del señalado delincuente en ese municipio fronterizo.

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Los investigadores se desplazaron en vehículos particulares y recorrieron diferentes sectores de la ciudad con el propósito de identificar sus movimientos. Durante las labores de seguimiento, observaron una camioneta Toyota de alta gama que coincidía con las características del vehículo que, según los datos recopilados, estaría utilizando el hombre buscado.

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A partir de ese momento, los uniformados siguieron el automotor hasta interceptarlo en la vía que comunica a Maicao con Riohacha, dentro del perímetro urbano.

La detención se produjo cuando el tráfico dificultaba la movilidad en ese corredor vial. Los policías le ordenaron al conductor detenerse y descender del vehículo para verificar su identidad.

Según la información conocida por el diario, el hombre atendió las instrucciones sin oponer resistencia y entregó su cédula de ciudadanía cuando se la solicitaron. Tras revisar el documento, uno de los investigadores estableció que se trataba de alias ‘Kevin Masacre’ . Debido a la congestión vehicular, los uniformados decidieron trasladarlo a una estación de Policía para completar las verificaciones correspondientes.

Fue durante las inspecciones posteriores cuando aparecieron elementos que llamaron la atención de las autoridades. En la camioneta encontraron más de 100 cartuchos para revólver y una granada de fragmentación. Además, el conductor no presentó los documentos del automotor y las consultas realizadas por los uniformados indicaron que el vehículo figuraba como robado.

Estos hallazgos quedaron incorporados al procedimiento y deberán ser examinados por las autoridades competentes para establecer las circunstancias relacionadas con la posesión del material y el uso del vehículo. Una vez confirmada la identidad del capturado, los investigadores consultaron los registros judiciales y encontraron anotaciones relacionadas con tres homicidios, así como con presuntos hechos de extorsión, amenazas y hurto.

Estos registros hicieron parte de las verificaciones efectuadas tras su detención. Sin embargo, las anotaciones judiciales no equivalen por sí mismas a condenas y su alcance debe establecerse mediante la revisión de los expedientes correspondientes.

Las autoridades señalan a alias ‘Kevin Masacre’ como un presunto integrante de alto nivel de ‘los Pachenca’, estructura criminal a la que se le atribuyen actividades delictivas en La Guajira.

Su posible papel dentro de la organización y los hechos que se le relacionan hacen parte de las líneas de investigación que deberán ser sustentadas ante la justicia.

La respuesta que habría dado durante la captura

Otro detalle del operativo llamó la atención de los uniformados: la tranquilidad que, según el reporte conocido por El Tiempo, mantuvo el hombre durante el procedimiento, pese a que había sido interceptado por seis policías.

Los investigadores le habrían preguntado por qué permanecía tan calmado en medio de la situación. De acuerdo con la información publicada por ese medio, el señalado cabecilla respondió que sabía que en cualquier momento podían capturarlo o matarlo. La declaración quedó como uno de los episodios que rodearon su detención en el municipio fronterizo.

Más allá de los elementos encontrados en la camioneta, los investigadores buscan esclarecer qué hacía alias ‘Kevin Masacre’ en Maicao y con quiénes se habría reunido durante su permanencia en la zona. Según información recopilada después de la captura, el hombre presuntamente habría llegado al municipio para participar en una negociación relacionada con el envío de estupefacientes hacia mercados internacionales.

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Esta hipótesis se encuentra bajo verificación. Por ello, las autoridades buscan establecer los detalles de la supuesta transacción, identificar a las personas que habrían tenido contacto con el señalado delincuente y determinar si existe una conexión con otras actividades de la organización criminal.

El procedimiento permitió identificar al hombre que era objeto de búsqueda y detectar material bélico y un vehículo reportado como robado. Ahora, el avance de las investigaciones deberá precisar su presunta participación en los hechos que le atribuyen y el alcance de sus posibles vínculos con ‘los Pachenca’.

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