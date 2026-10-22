Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura de alias ‘Kevin Masacre’, señalado como cabecilla del narcotráfico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y considerado uno de los posibles sucesores de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, quien fue abatido en septiembre en Riohacha, La Guajira. Según información oficial citada por el mandatario, el operativo fue realizado por la Policía Nacional y dejó como resultados la captura de ‘Kevin Masacre’ y la incautación de una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38, una camioneta y tres celulares. Todos estos elementos fueron entregados a las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

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De acuerdo con la información de inteligencia difundida por el Gobierno, alias ‘Kevin Masacre’ ejercía una fuerte influencia sobre el control de rutas del narcotráfico, gestión de armas y municiones, además de estar vinculado a conflictos entre distintas estructuras criminales de la región. La captura de este individuo representa un golpe significativo para las ACSN, grupo con presencia reconocida en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

En palabras del presidente De la Espriella, el gobierno nacional no dará “un solo centímetro de ventaja” a los cabecillas delincuenciales y continuará persiguiéndolos “sin descanso”. El mandatario resaltó también la importancia de atacar no solo a los jefes y sus estructuras sino también las finanzas criminales, con el objetivo de recuperar la tranquilidad y seguridad para los ciudadanos.

La detención de alias ‘Kevin Masacre’ ocurre tan solo un mes después de la muerte de alias ‘Bendito Menor’ en un operativo policial en el barrio Los Olivos de Riohacha. En ese procedimiento también fallecieron Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, pareja de ‘Bendito Menor’, y dos integrantes de su círculo de seguridad, confirmó la Policía Nacional. Tras ese golpe a la estructura criminal, las autoridades empezaron a investigar quién podría asumir el control, centrando su atención en figuras como ‘Kevin Masacre’.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, están señaladas por las autoridades de participar en actividades ilegales como el narcotráfico y la extorsión, además de mantener luchas con grupos rivales por el dominio de corredores estratégicos y otras fuentes de ingreso ilegal, especialmente en la costa norte del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias ‘Kevin Masacre’ y por qué fue capturado por la Policía Nacional?

Alias ‘Kevin Masacre’ fue identificado por información de inteligencia gubernamental como un cabecilla del narcotráfico dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Su captura se produjo tras un operativo realizado por la Policía Nacional en el que se incautaron armas, municiones y vehículos que estaban bajo su poder. ‘Kevin Masacre’ era considerado posible sucesor de alias ‘Bendito Menor’ y se le atribuye el control de rutas ilícitas, adquisición de armamento y liderazgo en disputas criminales en la región.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y cuáles son sus actividades?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como ‘Los Pachenca’, son señaladas por las autoridades de realizar actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y de mantener enfrentamientos armados con otros grupos delincuenciales para controlar rutas estratégicas y rentas ilegales, especialmente en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.