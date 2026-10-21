Por: El Espectador

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Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, ha operado cerca de dos meses sin un convenio vigente con la Policía Nacional para reforzar la seguridad en sus estaciones y portales. Así lo reveló una respuesta oficial de Transmilenio a un derecho de petición presentado por la concejal Diana Diago, quien manifestó inquietud frente a la falta de celeridad de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán para formalizar un nuevo acuerdo. El último convenio terminó el 22 de agosto de 2026 y, según la comunicación oficial, hasta el 16 de octubre no se había suscrito uno nuevo. La propuesta del nuevo convenio permanece en etapa de elaboración y revisión financiera, sin que exista una fecha definida para su firma o entrada en vigencia.

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Transmilenio aclaró, en respuesta a la petición, que la ausencia de un convenio vigente no equivale a la ausencia de policías en el sistema. Según la empresa, los uniformados continúan desarrollando labores de vigilancia, ya que su presencia responde a mandatos legales establecidos por la Constitución Política, la Ley 62 de 1993 y la Ley 1801 de 2016. La vigilancia recae en la Policía Metropolitana de Bogotá en la capital y en la Policía Metropolitana de Soacha para ese municipio, mientras que el convenio tiene como principal objetivo apoyar la seguridad sumando recursos y capacidades, pero no establece por primera vez el servicio policial. El acuerdo anterior cubría de septiembre de 2025 a agosto de 2026 y estuvo respaldado por un presupuesto de 12.000 millones de pesos, con recursos ya ejecutados a través del Comando de Transporte Masivo.

Diago ha señalado que la falta de un nuevo acuerdo siembra dudas sobre la capacidad de reacción ante hechos delictivos y sobre el manejo preventivo de la seguridad en el sistema. En sus denuncias, también citó que 722 de las 2.152 cámaras de seguridad de Transmilenio estaban fuera de servicio en agosto de 2026, y advirtió sobre una reducción de casi 68 % en el personal policial asignado al sistema en 2025, al pasar de 882 a 283 uniformados. Además, se registraron 12.223 hurtos ese mismo año y se presentaron retrasos en la instalación de puertas anticolados en estaciones. Por ahora, Transmilenio sostiene que avanza en el trámite administrativo y financiero del convenio, pero persiste la falta de información sobre la fecha de su formalización y sobre el número actual de policías en servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Transmilenio sigue sin convenio firmado con la Policía Nacional?

Transmilenio señala que la ausencia de convenio se debe al proceso de revisión y validación financiera a cargo de la empresa antes de formalizar el acuerdo. Aunque la propuesta para un nuevo convenio ya está finalizada en términos técnicos, aún no tiene fecha de firma. Esto mantiene el sistema en espera de recursos adicionales para fortalecer la seguridad, aunque la presencia policial está garantizada por disposiciones legales independientemente del convenio.

¿Qué efectos tiene la falta de un nuevo convenio de seguridad en Transmilenio?

De acuerdo con la respuesta oficial y los señalamientos de la concejal Diana Diago, la principal consecuencia es la preocupación sobre la efectividad del sistema de seguridad y la escasez de recursos adicionales para fortalecer la labor policial en estaciones y portales, sumado a una falta de transparencia con respecto a cuántos uniformados están actualmente desplegados y a las acciones concretas para proteger a los usuarios mientras se define el nuevo acuerdo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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