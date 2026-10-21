Por: Portal Bogotá

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Bogotá se consolida una vez más como epicentro de la cultura urbana con la realización del Festival Hip Hop al Parque 2026. De acuerdo con la programación anunciada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este evento tendrá lugar el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Parque Simón Bolívar, acogiendo a residentes y visitantes interesados en disfrutar de dos días de música, identidad y resistencia. El cartel de la edición número 28 propone un viaje profundo por las raíces del hip hop, evidenciando las transformaciones y el surgimiento de nuevas voces que mantienen vivo el vínculo entre la cultura y el territorio, como lo destaca la información publicada en los canales oficiales del festival.

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La curaduría de artistas este año se enfoca en propuestas que abordan experiencias personales, historias de barrio, crítica social y experimentación sonora. De acuerdo con la lista oficial, seis artistas resaltan como imprescindibles: Portavoz y DJ Jopsen, Pielroja, Sucio Bang, Clafseis, Rah Digga y Rampage, y Ali A.K.A. Mind. Portavoz, procedente de Chile, es conocido por su rap político de gran fuerza y lírica contestataria, acompañado de DJ Jopsen, y su presentación está programada para el domingo 25 de octubre a las 8:30 p. m. en el Parque Simón Bolívar.

Pielroja, un colombiano radicado por años en Barcelona, retorna al festival junto a invitados, manteniendo la conexión con la escena local. Su show será el domingo 25 a las 6:10 p. m. Sucio Bang, artista distrital con inicios en 2014 y un desarrollo musical junto a colectivos como Family White, se presentará el sábado 24 a las 3:30 p. m.

El rapero y productor Clafseis, con más de 15 años de carrera, ha construido una discografía donde prima el orgullo por la identidad y la superación, y actuará el domingo 25 a las 7:50 p. m. Rah Digga y Rampage, emblemas de la vieja escuela del rap neoyorquino y miembros de Flipmode Squad, mostrarán la esencia noventera el domingo a las 6:55 p. m. Finalmente, Ali A.K.A. Mind representará una visión reflexiva del hip hop nacional el sábado 24 a las 8:45 p. m., fusionando sonidos del rap clásico con influencias melódicas y temáticas sociales.

La programación, según la página oficial del festival, invita a los asistentes a recorrer distintos matices de la cultura hip hop, exaltando la importancia del barrio como semillero artístico y social. Así, el evento refuerza la identidad bogotana vinculada al rap y destaca la diversidad de propuestas que nutren este movimiento cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los seis artistas imperdibles de Hip Hop al Parque 2026?

Según la información publicada por los organizadores del Festival Hip Hop al Parque 2026, los seis artistas imperdibles de esta edición son: Portavoz y DJ Jopsen (Chile), Pielroja, Sucio Bang, Clafseis, Rah Digga y Rampage (Estados Unidos), y Ali A.K.A. Mind. Cada uno de ellos aporta una propuesta diferente, que va desde el rap político y social hasta la experimentación sonora y la reivindicación de la identidad cultural.

¿Cuál es la importancia del Parque Simón Bolívar en el Festival Hip Hop al Parque?

De acuerdo con la información oficial, el Parque Simón Bolívar es el escenario central del Festival Hip Hop al Parque 2026. Este lugar representa un espacio simbólico donde convergen diferentes historias, expresiones artísticas y públicos, sirviendo como punto de encuentro para la manifestación cultural y la celebración del hip hop como elemento fundamental en la identidad de Bogotá y sus barrios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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