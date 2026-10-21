Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi ciudad, mi casa extiende una invitación especial para todos los ciudadanos a que disfruten la nueva temporada de Chema te lo cuenta. Esta producción de Eureka tu canal —el canal infantil y juvenil de Canal Capital— retorna con su cuarta temporada y busca sorprender a niños, niñas y adolescentes de la capital, mostrando diferentes planes, oficios, deportes y personajes fascinantes de la ciudad. De acuerdo con la información oficial, la serie tendrá su estreno el domingo 25 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m. Los interesados podrán sintonizarla por TDT o a través de la señal en vivo de la página web de Canal Capital.

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La nueva temporada llega con un reconocimiento importante: fue galardonada como Mejor serie de TV en el Festival de Cine Infancia y Adolescencia, evento cuyo jurado está compuesto por el público infantil y adolescente. Según la información publicada en el sitio oficial de Bogotá, esto resalta la conexión genuina que ‘Chema te lo cuenta’ ha logrado con sus espectadores más jóvenes.

El conductor, Chema, se caracteriza por ser un adulto que se relaciona de manera natural con su “niño interior” y disfruta recorrer la ciudad en busca de aventuras, alentando a los jóvenes a cuestionar, descubrir y construir su propio punto de vista sobre el entorno. Más allá de ser un simple espacio para presentar lugares o actividades, la serie invita a mirar Bogotá con apertura, curiosidad y sin prejuicios, explorando realidades y oficios que suelen pasar desapercibidos.

En sus primeros episodios, la audiencia acompañará a Chema en desafíos físicos y emocionales en la lucha libre, jornadas de esterilización animal en Ciudad Bolívar y actividades enfocadas en la identidad, como el modelaje junto a Belky Arizala. Además, el programa explora la elaboración de pan de masa madre, las artes circenses y el BMX, integrando aprendizaje, esfuerzo y diversión.

El espacio se enriquece al mostrar a Chema explorando territorios como los Farallones de Sutatausa, aprendiendo breakdance, capoeira y serigrafía; y participando en labores campesinas en Usme y una huerta urbana donde los residuos orgánicos se transforman en cultivos, promoviendo el trabajo comunitario y el cuidado ambiental.

Otra faceta de la serie es el énfasis en el trabajo en equipo y el respeto por los animales y la naturaleza. En el páramo de Sumapaz, Chema actuará como guardaparques por un día, participando en actividades de conservación. Los episodios también incluyen investigaciones históricas y desafíos como aprender a manejar un kart con la instrucción de un piloto infantil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de ‘Chema te lo cuenta’ en Canal Capital?

La cuarta temporada de ‘Chema te lo cuenta’ se estrenará el domingo 25 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m., según información oficial de Bogotá, mi ciudad, mi casa. Podrá verse por TDT o a través de la señal en vivo de Canal Capital en línea.

¿Qué ofrece la nueva temporada de ‘Chema te lo cuenta’ para niños y adolescentes en Bogotá?

La nueva temporada propone descubrir Bogotá a través de actividades culturales, deportivas y sociales, presentando experiencias como la lucha libre, el BMX, actividades ambientales y oficios tradicionales. Todo esto bajo la conducción de Chema, quien fomenta la curiosidad, el aprendizaje práctico y el trabajo en equipo, permitiendo que las nuevas generaciones exploren y cuestionen su entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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