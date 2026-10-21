Por: El Espectador

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La muerte de Fredy Blanco, ingeniero de 33 años, ha generado inquietud y numerosas preguntas sin respuesta entre sus familiares y autoridades. El caso tomó relevancia cuando, luego de ser reportado como desaparecido el 9 de octubre tras salir de la casa de su pareja sentimental en el barrio Salazar Gómez, en Puente Aranda, su cuerpo fue hallado el 13 de octubre en un inmueble de Ciudad Bolívar. Esta serie de hechos ha sido documentada y confirmada por El Espectador, que ha seguido de cerca la evolución de la investigación.

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Desde el primer momento, la desaparición de Blanco despertó preocupación. La última vez que sus familiares tuvieron noticias de él fue cuando abandonó la residencia de su pareja y, según relatan, abordó un automóvil que habría solicitado a través de una aplicación de transporte. A partir de ese instante, su rastro se perdió y no hubo más información sobre su ubicación. El hallazgo del cuerpo, cuatro días después, confirmó los peores temores de sus seres queridos y abrió un proceso de investigación que aún mantiene abiertas todas las hipótesis.

La situación del hallazgo aporta detalles relevantes al caso: de acuerdo con información entregada por la Fiscalía General de la Nación a El Espectador, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y habría permanecido en el sitio aproximadamente tres días antes de ser encontrado. Por el momento, la Fiscalía sostiene que la investigación continúa abierta, sin que exista una hipótesis definitiva sobre las circunstancias de la muerte ni sobre la posible participación de terceros. En este sentido, los investigadores han enfocado sus esfuerzos en la recolección de información clave, como la revisión de cámaras de seguridad para establecer los movimientos de la víctima y precisar el trayecto del vehículo en el que presuntamente se había movilizado.

Mientras tanto, versiones difundidas por la familia de Blanco indican que el cuerpo fue hallado atado de pies y manos y que presentaba señales compatibles con tortura, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente estos detalles. Además, se ha sugerido la presunta implicación de una estructura delincuencial que operaría en Bogotá, pero hasta ahora la Fiscalía no ha dado soporte a esta línea de investigación ni ha señalado responsables específicos.

Fredy Blanco, oriundo del departamento del Cesar y residente en Bogotá desde hacía seis años, trabajaba como ingeniero en una entidad promotora de salud (EPS). Su fallecimiento ha causado dolor y desasosiego entre quienes lo conocían, mientras la expectativa por conocer los hechos concretos sobre su muerte aumenta con el avance de la investigación de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales hipótesis sobre la muerte de Fredy Blanco?

De acuerdo con la información dada por la Fiscalía y recopilada por El Espectador, no existe una hipótesis definitiva sobre las causas de la muerte de Fredy Blanco. Aunque la familia sostiene versiones sobre posibles señales de tortura y la implicación de grupos delincuenciales, las autoridades aún no han confirmado ninguna de estas líneas y mantienen la investigación abierta, a la espera de los resultados de diligencias como la revisión de cámaras y testimonios.

¿Qué diligencias adelanta la Fiscalía sobre el caso de Fredy Blanco?

Según el reporte citado por El Espectador, los esfuerzos de la Fiscalía se concentran en recopilar información clave para reconstruir el recorrido de Fredy Blanco el día de su desaparición, identificar el vehículo en el que habría viajado, analizar imágenes de cámaras de seguridad y determinar el tiempo exacto de permanencia del cuerpo en el sitio donde fue encontrado. Todo esto busca esclarecer si hubo participación de terceros y cuál fue la causa y circunstancias de la muerte.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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