Bogotá será sede de la 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un encuentro que reunirá, entre el 22 y el 25 de octubre de 2026, a directores y representantes de algunos de los principales medios de comunicación de América. La agenda contempla discusiones sobre los desafíos del periodismo, la libertad de expresión y los cambios tecnológicos que transforman la industria informativa.

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La reunión se desarrollará en el Hotel Hilton Bogotá y contará con la participación de Marc Lacey, director editorial de The New York Times; Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises; Emilio García-Ruiz, editor en jefe del San Francisco Chronicle, y Ron Suskind, ganador del Premio Pulitzer y fundador de Sourcebase.ai. También está prevista la asistencia del presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, y del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Libertad de prensa e inteligencia artificial, entre los temas centrales

Durante las cuatro jornadas, los participantes analizarán asuntos como la independencia editorial, la sostenibilidad de los medios, la propiedad intelectual, la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial en las redacciones.

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Uno de los ejes será la situación de la libertad de prensa en el continente. Los delegados revisarán informes sobre restricciones al acceso a la información, agresiones contra periodistas, presiones judiciales y condiciones para el ejercicio independiente de la profesión.

El acoso sexual en las redacciones también tendrá espacio en la programación, con la participación de Jineth Bedoya Lima, editora de Género de EL TIEMPO y defensora de los derechos de las mujeres periodistas.

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La asamblea conmemorará, además, los 30 años del discurso ‘El mejor oficio del mundo’, pronunciado por el escritor colombiano Gabriel García Márquez ante la SIP en 1996.

AMI cumple 65 años en medio de los retos del periodismo

La asamblea coincide con la conmemoración de los 65 años de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), organización que nació en 1961 bajo el nombre de ANDIARIOS, en un contexto marcado por la censura y las restricciones a la prensa durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla.

La entidad surgió para articular a los periódicos colombianos en la defensa de sus derechos y de la libertad de prensa. En 2017 adoptó el nombre de AMI y amplió su alcance para integrar empresas periodísticas de distintos formatos, incluidos medios digitales, audiovisuales y radiales.

Actualmente, el gremio trabaja en la defensa de la libertad de expresión, la formación periodística y la sostenibilidad económica de los medios, desafíos que también estarán presentes en las conversaciones de la SIP sobre el futuro de la industria informativa.

Fundación Gabo y The New York Times recibirán reconocimientos

En esta edición, la Fundación Gabo recibirá el premio Gran Amigo de la Prensa 2026 por su trayectoria en la formación de periodistas y la promoción de la excelencia periodística. The New York Times obtendrá el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa, mientras que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica recibirá el Gran Premio Chapultepec.

La entrega de los Premios SIP a la Excelencia Periodística será el sábado 24 de octubre. El Tiempo obtuvo una mención honorífica por una entrevista de la revista Bocas, realizada por Diego León Giraldo al bailarín y coreógrafo Rafael Palacios.

La SIP es una organización sin ánimo de lucro con sede en Miami que agrupa a más de 1.300 medios de las Américas y promueve la libertad de prensa y de expresión.

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