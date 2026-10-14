El talento colombiano e internacional de la locución y el doblaje celebró una jornada de gala durante la entrega de los Premios de la Academia de la Voz A Voz 2026, llevada a cabo el pasado sábado 10 de octubre en las instalaciones del Gimnasio Moderno de Bogotá.

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En el marco del Festival Iberoamericano de la Voz (Viva Voz), la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL) destacó el triunfo de tres de sus afiliados más sobresalientes, quienes se alzaron con galardones en categorías internacionales de la industria.

La velada no solo sirvió para premiar el desempeño de las voces comerciales y de doblaje de la región, sino también para exaltar la trayectoria de importantes leyendas y pioneros del sector en América Latina.

Los afiliados galardonados y sus reconocimientos

Entre las distinciones entregadas durante la ceremonia destacaron los reconocimientos a tres integrantes de la ACL por sus aportes al mercado audiovisual y publicitario:

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Carlos Javier Méndez: Fue premiado en la categoría de Mejor voz internacional de locución comercial, gracias a una producción realizada con Audiobox Studios. Méndez cuenta con un amplio recorrido prestando su voz para marcas globales como Nissan, Nescafé, General Motors y Dog Chow, al igual que para importantes medios como Vibra.FM y Caracol Sports de Canal Caracol.

Mariela Baltodano: La actriz y locutora costarricense, graduada de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y con más de 12 años de experiencia profesional, se llevó el galardón a Mejor voz internacional de e-learning, corporativos e institucional.

Mariana Rojas Acevedo: Actriz de voz, cantante y locutora comercial, fue reconocida como Mejor Voz Internacional Infantil/Juvenil. Su disciplina y versatilidad la han llevado a posicionarse como uno de los talentos más destacados dentro del mercado juvenil en 2026.

Homenajes a grandes referentes de la locución y el doblaje

La gala de los Premios AVOZ dedicó un espacio especial para rendir tributo a figuras icónicas del sector que han marcado a distintas generaciones en el continente:

Un emotivo homenaje estuvo dirigido a Gustavo Nieto Roa, pionero del doblaje en Colombia y fundador de Centauro Comunicaciones en la década de los años setenta, reconociendo su aporte fundamental en la construcción y proyección internacional de esta industria en el país.

Asimismo, se exaltó la carrera del célebre locutor y actor de doblaje mexicano Mario Filio, quien celebró 50 años de trayectoria artística. Filio es ampliamente reconocido por darle voz en español a personajes entrañables de la cultura popular como Goofy, el Rey Julien en Madagascar y Obi-Wan Kenobi en la saga de Star Wars.

Un compromiso continuo con el arte de la voz

La Junta Directiva de la ACL extendió su felicitación a la locutora y afiliada Isa Junca, directora del Festival Iberoamericano de la Voz, así como a todo el equipo de A Voz Academia por la organización de este certamen.

Desde el año 2019, la ACL ha mantenido una alianza estratégica con este encuentro cultural y académico, reafirmando su compromiso de seguir impulsando espacios que promuevan, profesionalicen y celebren el trabajo de los artistas de la voz en Colombia y Latinoamérica.

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