Por: EL PILON SA

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Una cámara de seguridad captó el instante en que varios hombres llevaron a un parqueadero una motocicleta robada pocas horas antes a una mujer en Valledupar. De acuerdo con información recolectada y publicada por El Pilón, la víctima detalló el recorrido que hizo el vehículo después del hurto, y relató su esfuerzo por localizar a los presuntos responsables utilizando material de las cámaras.

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La mujer indicó que el robo tuvo lugar alrededor de las 3 de la madrugada del pasado domingo, cuando transitaba hacia el Mercado Público. En ese momento, fue sorprendida por varios sujetos que la tiraron de la motocicleta en pleno movimiento. “Me jalaron de la moto y me hicieron caer al pavimento. En cuestión de segundos, uno de los delincuentes se montó en mi vehículo y se dio a la fuga”, relató la afectada a El Pilón.

Luego del incidente, la denunciante inició su búsqueda por cuenta propia revisando grabaciones de seguridad a fin de identificar el paradero de su motocicleta. Según explicó, estas imágenes mostraron que cerca de las 3:30 de la mañana, aproximadamente media hora después del atraco, los implicados ingresaron la moto a un parqueadero situado en la entrada del barrio La Victoria. Los registros revelan que la motocicleta ya no tenía placas ni espejos retrovisores en ese momento, lo que para la víctima indicaría un intento de ocultar el hurto. Posteriormente, tras permanecer unos 10 minutos en el lugar, los sujetos retiraron el vehículo y se desplazaron con rumbo desconocido.

Apoyada en las evidencias recolectadas, la mujer acudió el lunes en compañía de uniformados de la Policía Nacional a un inmueble donde, según denunció, residían quienes habrían participado en el robo. Ella sostuvo que los señalados admitieron tener la motocicleta, pero rechazaron devolverla, incluso a pesar de la presencia policial. Denunció también que intentaron exigirle dinero como condición para la devolución del vehículo. Según su relato, “el mismo sujeto que aparece en los videos conduciendo mi moto dijo abiertamente que no la iba a entregar, ni a mí ni a la Policía”. Hasta la fecha, declaró que la motocicleta no ha sido recuperada.

La víctima solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía que realicen las investigaciones necesarias para recuperar la motocicleta y judicializar a los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el robo de la motocicleta en Valledupar según las cámaras de seguridad?

La secuencia captada por cámaras y recopilada por El Pilón muestra cómo, después de que la víctima fuera derribada de su vehículo por varios sujetos a las 3 de la madrugada, los responsables trasladaron la motocicleta a un parqueadero, retiraron elementos como placas y espejos retrovisores, y después de 10 minutos la sacaron en dirección desconocida, complicando la recuperación del vehículo.

¿Por qué no ha sido recuperada la motocicleta robada en Valledupar?

De acuerdo con el testimonio de la víctima para El Pilón, aunque fue identificada la ubicación y presuntos responsables con ayuda de la Policía Nacional, quienes reconocieron tener la motocicleta, estos se negaron a devolvérsela. Incluso, intentaron condicionar la entrega a un pago de dinero, y la afectada no ha conseguido recuperar su vehículo hasta el momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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