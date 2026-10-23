Por: Noticiero 90 minutos

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El caso de doña Edith en el barrio Nueva Tequendama expone la difícil situación que enfrentan varias familias tras el terremoto que sacudió la zona. Aunque su vivienda no sufrió daños mayores durante el sismo, la pesadilla no terminó ahí. La problemática surgió cuando comenzaron las obras de reconstrucción del edificio contiguo: los escombros de esas labores han caído repetidamente sobre su terraza y techo, comprometiendo la estabilidad y estructura de su hogar, según denunció ella misma en el noticiero 90 Minutos.

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De acuerdo con el testimonio de doña Edith, una primera pared del sexto piso cayó sobre su vivienda durante el terremoto. Pero lo más delicado, relata, sucedió después: durante la demolición de una pared del quinto piso como parte de la reconstrucción, nuevos escombros terminaron por afectar aún más su casa. Las imágenes grabadas por un vecino, y difundidas por 90 Minutos, muestran con claridad cómo los fragmentos de la edificación vecina destruyen la plancha y el techo, generando un efecto dominó que terminó por dañar también el primer piso.

Esta situación ha desatado la preocupación de la familia, que teme ahora no solo por la seguridad de su inmueble sino también por la integridad de sus pertenencias y la posibilidad de seguir habitando en condiciones seguras. La denuncia pone sobre la mesa el cuestionamiento alrededor de las medidas de protección que deben emplearse para prevenir daños a terceros durante este tipo de obras y la responsabilidad que asumen quienes las ejecutan.

No menos importante es la pregunta sobre las garantías y reparaciones para las personas afectadas. Doña Edith, quien fue desplazada de su propia vivienda y ahora vive en dos piezas en un refugio que le alquilaron, cuenta que no ha recibido ninguna justificación, respuesta formal, ni compromiso por parte de los responsables de la reconstrucción sobre la reparación de los daños ocasionados. Hasta el momento, como lo reporta 90 Minutos, la afectada no cuenta con un documento que proponga compensaciones ni promesas claras de indemnización.

Mientras la reconstrucción en el edificio contiguo avanza, la familia de Edith Stella Barona espera soluciones concretas y garantías reales de reparación. La situación se configura como una advertencia a las autoridades y constructoras para que prioricen la protección de los inmuebles vecinos y ofrezcan respuestas justas ante las afectaciones surgidas en medio de la reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué derechos tiene una familia afectada por escombros de reconstrucción en su vivienda?

Una familia afectada por escombros provenientes de obras de reconstrucción puede exigir que se respeten mecanismos de protección tanto para el inmueble como para las personas que lo habitan. De acuerdo con la denuncia de Edith Stella Barona presentada en 90 Minutos, es fundamental que existan respuestas y compensaciones claras por parte de los responsables de las obras, así como garantías para la reparación de los daños generados.

¿Por qué es importante implementar medidas de protección en obras de demolición vecinas?

La importancia de contar con medidas de protección durante labores de demolición radica en evitar repercusiones sobre viviendas e inmuebles cercanos, como ocurrió en el caso reportado por 90 Minutos en Nueva Tequendama. Estas medidas buscan salvaguardar la seguridad de las personas y minimizar daños estructurales, lo que contribuye a prevenir problemas adicionales tras una emergencia como un terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.