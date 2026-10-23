Abelardo de la Espriella, entre los anuncios que soltó, aprovechó durante su discurso en Pereira este jueves 22 de octubre para apuntarle a un alcalde cuya expresión no pasó desapercibida.

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Desde el minuto 42:14 de la transmisión es posible observar el señalamiento en cuestión:

La presencia del mandatario buscó impartir instrucciones para acelerar las tareas de reconstrucción en la capital risaraldense y en distintos municipios impactadas por el sismo de agosto, entre ellos, Dosquebradas.

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Cabe recordar que esa ciudad intermedia de Risaralda es la segunda con mayores afectaciones luego del pasado terremoto en Colombia, a pesar de que no es muy nombrada en la opinión pública.

En medio de la actividad gubernamental, la intervención del presidente captó la atención pública al dirigirse de forma particular al alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo.

“Aquí en Pereira y en Dosquebradas estamos poniendo en marcha 300 subsidios para rehabilitación de vivienda. Quite esa cara de seriedad, alcalde, a Dosquebradas que vienen, no se preocupe. Una risita, hermano, está muy serio. ¿Qué pasa? Estamos trayendo las soluciones”, apuntó.

Lo cierto es que no fue el único momento en el que De la Espriella se refirió al gesto de Jiménez, pues luego incluso soltó una broma que provocó risas entre los presentes durante el discurso.

“De esos recursos, de los 4.600, 1.500 millones estarán destinados específicamente a la reactivación económica de Pereira y Risaralda. ¿Cómo la ve, alcalde? Bien. No, eso más serio que un tacaño recién atracado”, bromeó.

Cabe recordar que el alcalde de Dosquebradas fue blanco de una estafa que él mismo confesó luego de que envió dinero a un falso congresista para recibir ayudas de mercados.

Al referirse al progreso de las obras luego de la emergencia natural, el jefe de Estado resaltó el trabajo técnico efectuado para constituir el fondo financiero de ayuda.

“Colombia, que es orgullo de la patria. He querido comenzar precisamente esa reconstrucción aquí. La gente dice: ‘¿Pero cuándo van a empezar?’ Miren, el trámite de un fondo como el que montamos, en otras circunstancias se demoraron ocho meses; nosotros nos demoramos un mes y medio”, sostuvo el mandatario.

De La Espriella argumentó que constituir la estructura administrativa demandó esfuerzos intensos, comparando la complejidad institucional con gestiones cotidianas ante los organismos públicos estatales.

“Usted va a sacar aquí la placa de un carro y es un lío. Imagínense montar todo esto. Pero lo hicimos porque no paramos de trabajar; son 20 horas al día con toda la responsabilidad, con todo el compromiso y con toda la determinación de ayudarnos a levantarnos”, expresó el gobernante.

“Porque les digo una cosa, el terremoto tumbó estas edificaciones, pero no acabó con el espíritu, con la ardentía del pueblo colombiano y de los peregrinos que están dispuestos a levantarse. Y para eso está el Tigre aquí, para apoyarle a este pueblo maravilloso que se merece lo mejor”, remató De La Espriella durante su alocución oficial.

¿Qué pasó con Dosquebradas por el terremoto?

El terremoto causó un impacto devastador en Dosquebradas, en Risaralda. Las cifras del Registro Único de Damnificados consolidan 609 viviendas totalmente destruidas y más de 4.100 inmuebles catalogados como no habitables dentro del casco urbano y rural.

Adicionalmente, los reportes técnicos del organismo municipal contabilizan 99 edificaciones averiadas y más de 8.100 familias formalmente inscritas tras sufrir pérdidas en sus residencias habituales.

En el aspecto humano, las autoridades regionales registraron el fallecimiento de personas atrapadas bajo escombros en el departamento, afectando dolorosamente a la comunidad dosquebradense.

Cientos de ciudadanos resultaron con heridas de diversa consideración, requiriendo atención asistencial en la red hospitalaria local y traslados de urgencia hacia centros médicos vecinos.

Las pérdidas económicas globales para Risaralda y sus municipios se calculan en más de $2 billones, destinados principalmente a la reconstrucción habitacional y la infraestructura.

En Dosquebradas, la afectación paralizó negocios sobre la céntrica Avenida Simón Bolívar, dañó 18 sedes educativas y provocó severas averías en la Subestación La Rosa.

El colapso de la red eléctrica dejó a miles de comercios inactivos durante días, sumado a las afectaciones operativas registradas en el sistema de transporte masivo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.