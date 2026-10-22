El Gobierno nacional puso fin al enredo que dejó sin ley el presupuesto de 2027 y expidió este jueves 22 de octubre el Decreto 1599, con el que fijó el Presupuesto General de la Nación en 634,95 billones de pesos. La decisión llegó después de que Senado y Cámara aprobaran textos diferentes y no alcanzaran a conciliarlos dentro del plazo establecido.

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El decreto comenzará a tener efectos fiscales desde el primero de enero de 2027 y se sustenta en el artículo 348 de la Constitución y en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Estas normas establecen que, si el Congreso no expide el presupuesto antes de la fecha límite, entra en vigencia el proyecto presentado por el Gobierno, junto con las modificaciones aprobadas durante el primer debate.

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Cabe mencionar que el Senado aprobó su versión el 19 de octubre y la Cámara hizo lo propio el 20. Sin embargo, el presidente y el secretario general de la Cámara comunicaron al Ministerio de Hacienda que ambos textos tenían diferencias y no habían sido conciliados. Además, no se alcanzó a conformar la comisión accidental prevista para solucionar el desacuerdo.

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Por esa razón el Ejecutivo tomó como base el texto aprobado durante el primer debate por las comisiones económicas de Senado y Cámara el 23 de septiembre. El monto quedó en 634.952.040.871.099 y se conservaron los 90 artículos incluidos en esa versión.

Hacienda confirmó una distribución de 391,38 billones de pesos para funcionamiento, 155,43 billones para el servicio de la deuda y 88,14 billones para inversión. Frente a lo aprobado posteriormente por las plenarias, hay cambios importantes en sectores como salud y energía.

En salud, el decreto contempla 81,56 billones de pesos, mientras que la cifra informada tras la votación del Congreso había llegado a 84,55 billones. En Minas y Energía quedaron 7,51 billones, frente a los 10,51 billones de pesos que había comunicado Hacienda tras las plenarias.

El gasto de funcionamiento pasó de 396,10 a 391,38 billones de pesos y la inversión bajó de 94,8 a 88,14 billones. En contraste, el servicio de la deuda aumentó de 144,07 a 155,43 billones, aunque el monto total del presupuesto permaneció sin cambios.

Además, el decreto permite reasignar saldos no comprometidos para atender territorios afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026 y contempla disposiciones relacionadas con subsidios de energía y gas y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Finalmente, el vicepresidente José Manuel Restrepo defendió el decreto y aseguró que contiene los gastos sociales y de funcionamiento del Estado. Hacienda, entre tanto, anunció que prepara una Ley de Rescate Fiscal que será presentada próximamente ante el Congreso.

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