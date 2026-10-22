El Partido Conservador y el movimiento Avanza Colombia radicaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca facilitar el acceso a vivienda de interés prioritario (VIP) para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

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La iniciativa pretende eliminar una de las principales barreras para comprar casa: reunir la cuota inicial.

El proyecto contempla subsidios de hasta 30 salarios mínimos, que podrían utilizarse para cubrir parte de la cuota inicial y gastos de notaría, registro o garantías. También propone créditos de hasta 30 años y una cobertura estatal de hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante siete años.

La propuesta busca beneficiar especialmente a trabajadores informales, quienes podrían demostrar su capacidad de pago mediante alternativas como el historial de arriendo, pagos de servicios públicos y movimientos financieros.

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También se priorizaría a mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales.

Para las mujeres cabeza de hogar se plantea una cobertura adicional de un punto porcentual. Además, el Fondo Nacional de Garantías podría respaldar hasta el 70 % del crédito.

La iniciativa también permitiría que algunos beneficiarios de Mi Casa Ya soliciten su traslado al nuevo esquema. Su aplicación dependerá del trámite legislativo y de las condiciones que finalmente sean aprobadas.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.