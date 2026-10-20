Los colombianos que residen en el exterior tendrán una nueva alternativa para financiar la compra de vivienda en el país con la creación del programa ‘Mi Casa en Colombia’, establecido mediante la Ley 2639 del 20 de octubre de 2026.

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(Vea también: Colpensiones dará 217 millones para vivienda, ¿quiénes pueden pedirlos y cómo?)

La iniciativa contempla el otorgamiento de créditos hipotecarios y operaciones de leasing habitacional a quienes estén afiliados al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) mediante el producto de Ahorro Voluntario Contractual, o el mecanismo que lo reemplace.

Sin embargo, la creación de la norma no significa que los interesados puedan solicitar de inmediato un crédito bajo las nuevas condiciones. El programa deberá contar con una reglamentación que determine sus requisitos de acceso, funcionamiento y políticas de otorgamiento.

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Mujeres cabeza de familia y otros grupos tendrán prelación

La ley establece que la reglamentación deberá contemplar criterios de prelación para determinados grupos de solicitantes.

Entre ellos están las mujeres cabeza de familia cuyos hijos menores de edad residan en Colombia, los connacionales que tengan familiares con discapacidad dentro del segundo grado de consanguinidad y que vivan en el país, y las personas con estatus de asilo político o de refugiado.

En todos los casos, la prelación estará sujeta a las políticas de crédito que establezca el Fondo Nacional del Ahorro. La norma no significa que estos grupos tengan aprobación automática ni que queden exentos de cumplir los requisitos financieros correspondientes.

La ley también dispone que se tengan en cuenta las normas tributarias nacionales e internacionales vigentes. En ese ámbito, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) podrá establecer criterios técnicos, especialmente sobre el intercambio de información fiscal relacionada con cuentas en el extranjero.

¿Cuándo comenzará a funcionar el programa?

El Gobierno nacional, a través del Fondo Nacional del Ahorro y en coordinación con los ministerios de Hacienda y de Vivienda, así como otras entidades competentes, tendrá un plazo máximo de seis meses desde la promulgación de la ley para reglamentar el programa.

Antes de que esa reglamentación entre en vigor, el proyecto deberá ser socializado y consultado con el Congreso de la República.

Además, el FNA deberá habilitar un canal de comunicación permanente y especializado para orientar a los colombianos residentes fuera del país. La entidad también participará en ferias de servicios y otras actividades de divulgación para dar a conocer los requisitos y las condiciones de acceso.

La ley contempla, asimismo, que el Fondo presente informes semestrales a las comisiones séptimas del Congreso sobre la implementación del programa, el número de afiliados activos y los créditos desembolsados para colombianos en el exterior.

Por ahora, el paso pendiente es la reglamentación: allí se definirán las condiciones concretas para que los connacionales interesados puedan acceder a esta alternativa de financiación de vivienda en Colombia.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.