Comprar vivienda en Colombia depende de algo más que encontrar un inmueble que le guste. El ingreso mensual del hogar, la cuota inicial y las condiciones del crédito determinan cuánto puede costar la propiedad a la que una familia podría aspirar en 2026.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con El Tiempo, el ejercicio toma como referencia una tasa de interés del 12 %, una cuota mensual equivalente al 40 % de los ingresos familiares y un aporte inicial del 30 % del precio de la vivienda. Edwin Chiriví, presidente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, explicó que estos parámetros permiten calcular la capacidad de compra aproximada de cada hogar.

¿Qué vivienda podría comprar según sus ingresos en 2026?

Estas son las estimaciones con el valor aproximado del inmueble, el crédito y el dinero necesario para la cuota inicial:

– Ingresos de $3 millones: vivienda de $157,2 millones, crédito de $110,1 millones y cuota inicial de $47,2 millones.

Lee También

– Ingresos de $4 millones: vivienda de $209,7 millones, crédito de $146,8 millones y cuota inicial de $62,9 millones.

– Ingresos de $6 millones: vivienda de $314,5 millones, crédito de $220,1 millones y cuota inicial de $94,3 millones.

– Ingresos de $8 millones: vivienda de $419,3 millones, crédito de $293,5 millones y cuota inicial de $125,8 millones.

– Ingresos de $10 millones: vivienda de $524,2 millones, crédito de $366,9 millones y cuota inicial de $157,2 millones.

– Ingresos de $12 millones: vivienda de aproximadamente $629 millones, crédito de $440,3 millones y cuota inicial de $188,7 millones.

– Ingresos de $14 millones: vivienda de $733,8 millones, crédito de $513,7 millones y cuota inicial de $220,1 millones.

Estos valores son orientativos y no garantizan que un banco apruebe el monto calculado. Las deudas existentes, el historial crediticio, el plazo y las tasas ofrecidas pueden cambiar las condiciones de financiación.

Otro factor clave es la cuota inicial. El ahorro disponible y los subsidios a los que pueda acceder una familia pueden marcar la diferencia al momento de comprar. Las condiciones de los apoyos dependen del programa y de los requisitos aplicables.

Además, la financiación hipotecaria puede cubrir hasta el 70 % del precio del inmueble y, para vivienda de interés social, hasta el 80 %, de acuerdo con los límites correspondientes. El leasing habitacional funciona de otra manera y puede contemplar porcentajes distintos.

Por eso, antes de elegir una propiedad, conviene calcular cuánto puede destinar al pago mensual, revisar el dinero disponible para la cuota inicial y comparar las alternativas de financiación.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.