Los créditos hipotecarios en Colombia para comprar vivienda no VIS tienen tasas de interés que oscilan entre 12,37% y 16,35% efectivo anual, según datos de la Superintendencia Financiera con corte al 2 de octubre de 2026.

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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Banco AV Villas y Banco Agrario ofrecen las condiciones más bajas para esta modalidad de financiación.

El FNA encabeza el listado con una tasa de 12,37%, seguido de AV Villas, con 14,07%, y Banco Agrario, con 14,96%. En el otro extremo está Bancoomeva, con la tasa más alta, de 16,35%.

También figuran Banco de Occidente y Davibank, con 15,51%; Banco Caja Social, con 15,53%; Davivienda, con 15,54%; Bancolombia, con 15,65%; Banco de Bogotá, con 15,78%, y BBVA, con 15,93%.

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Para las viviendas de interés social (VIS), las tasas se ubican entre 11,44% y 15,43%. El FNA también lidera esta categoría, seguido de AV Villas, con 13,20%, y BBVA, con 13,21%.

Las tasas se conocen después de que el Banco de la República aumentara en 25 puntos básicos su tasa de interés, hasta 12,25%, el 30 de septiembre. Pese a este ajuste, los costos de financiación para vivienda se han mantenido relativamente estables.

Expertos recomiendan planificar el presupuesto antes de adquirir una propiedad, teniendo en cuenta los ingresos, los costos del crédito y la capacidad de pago.

Además, el aumento de los precios de la vivienda nueva continúa siendo un desafío para los hogares colombianos.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.