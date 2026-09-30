Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) anunció que el domingo 4 de octubre de 2026 se llevará a cabo una jornada especial del programa ‘Mejora tu Casa’ en la localidad de Rafael Uribe Uribe, ciudad de Bogotá. De acuerdo con lo informado por la entidad, esta convocatoria está dirigida principalmente a mujeres cabeza de hogar que deseen optimizar las condiciones físicas de sus viviendas y, de esta forma, aportar a la dignidad y a la calidad de vida de sus familias.

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La actividad tendrá lugar entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m. en la sede de la Alcaldía Local, ubicada en la calle 32 sur #23-62. Durante este encuentro, las participantes recibirán información detallada sobre el funcionamiento del programa, podrán formular inquietudes y, además, accederán a asesoría sobre los pasos para postularse. La SDHT enfatiza que es fundamental que las interesadas residan en uno de los barrios priorizados de Rafael Uribe Uribe, que la vivienda se encuentre en un barrio legalizado y que los ingresos familiares no superen los cuatro salarios mínimos.

Entre los requisitos principales, se establece que mínimo un integrante del hogar debe poseer la propiedad o posesión del inmueble por al menos tres años. Para formalizar este aspecto, si se trata de propiedad, debe presentarse el número de folio de matrícula inmobiliaria; en caso de posesión, es necesario demostrar los tres años mínimos habitando el inmueble.

Las asistentes deberán presentar su documento de identidad, así como los de los miembros del hogar, y los papeles que demuestren la propiedad o posesión. El énfasis del programa ‘Mejora tu Casa’ recae en intervenciones esenciales, como la adecuación de baños, cocinas y lavaderos, y la mejora de superficies y acabados básicos, incluyendo reparación o cambio de pisos —importante para combatir la humedad—, pintura de muros y techos, así como el arreglo o reemplazo de cubiertas y cielos rasos, de acuerdo con la información proporcionada por la SDHT.

Los barrios priorizados para esta edición incluyen, entre otros, Agrupación de Vivienda La Providencia Media, Alameda Sur Segundo Sector Zona B-1, Antonio Morales, Diana Turbay y Urbanización Los Molinos 1er Sector. Así, la jornada busca impactar directamente los hogares que más necesitan mejoras y viven en condiciones de vulnerabilidad, conforme a los criterios definidos por la Secretaría.

Las asistentes a la jornada tendrán la oportunidad de recibir guía y acompañamiento sobre cómo aprovechar este programa de mejoramiento de vivienda, el cual busca asegurar condiciones más dignas para familias lideradas por mujeres en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el programa ‘Mejora tu Casa’ en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, para postularse es necesario que al menos una integrante del hogar sea propietaria o poseedora de la vivienda por un mínimo de tres años, residir en uno de los barrios priorizados y tener ingresos familiares de hasta cuatro salarios mínimos. También se requiere presentar documentos de identidad y soportes que acrediten propiedad o posesión.

¿Qué barrios de Rafael Uribe Uribe están priorizados para ‘Mejora tu Casa’ en esta jornada?

La SDHT estableció una lista de barrios priorizados, entre los que se encuentran Diana Turbay, Urbanización Los Molinos 1er Sector, La Marqueza, Palermo Sur, La Providencia Media, entre otros. Solo quienes residen en estos sectores pueden aplicar durante esta convocatoria específica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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