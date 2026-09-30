Por: Portal Bogotá

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La movilidad hacia el occidente de Bogotá experimentará un cambio temporal importante, gracias a una iniciativa conjunta entre la Agencia Regional de Movilidad (ARM), Bogotá y Mosquera. Desde este lunes 5 de octubre, y durante un mes, se desarrollará un piloto en la calle 13 para mejorar el ingreso vehicular a la capital por la sabana occidental, buscando mitigar los problemas de congestión que afectan diariamente a miles de personas.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, liderada por María Fernanda Ortiz, ingresar a Bogotá por el occidente en las horas de la mañana se ha vuelto un desafío, con filas de vehículos que pueden alcanzar hasta 7 kilómetros. Este piloto evaluará nuevas alternativas para el ingreso, permitiendo tomar decisiones con fundamento en los resultados recogidos. La medida modificará, de lunes a viernes entre las 5:30 a. m. y 9:30 a. m., el sentido de circulación en tres corredores clave: la carrera 128 transitará en sentido norte entre la calle 13 y la avenida La Esperanza; la avenida La Esperanza lo hará en sentido oriente entre las carreras 128 y 103; y la carrera 103 en sentido norte, desde la avenida La Esperanza hasta la calle 26.

Este esfuerzo forma parte de la Red Regional de Corredores Eficientes y Seguros, cuyo propósito es coordinar acciones en zonas que conectan la región, integrando los requerimientos de quienes deben atravesar estos corredores. Así lo explica la directora general de la ARM, Claudia Mercado, quien resalta que la calle 13 es un vínculo fundamental entre Bogotá, Mosquera y otros municipios de la sabana occidental.

Durante la hora pico de la mañana, según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, por este corredor ingresan en promedio 14.391 vehículos, lo que genera demoras que pueden llegar a una hora y media para quienes vienen desde municipios cercanos, como Mosquera. Durante el mes que dure el piloto, los equipos técnicos analizarán indicadores como el tiempo de desplazamiento, velocidad promedio y flujo vehicular. Las autoridades de tránsito, como la Dirección de Tránsito y Transporte y el Cuerpo de Agentes de Tránsito de Bogotá, estarán presentes en puntos estratégicos para orientar a los conductores y atender cualquier eventualidad.

En cuanto a alternativas, durante el horario del piloto, quienes se dirijan hacia el occidente podrán utilizar la avenida Ciudad de Cali o, alternativamente, tomar la carrera 100 y la calle 17 para incorporarse a la avenida Centenario. La Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá de señalización y personal de apoyo en la vía. Respecto al transporte público, 14 rutas de TransMiZonal tendrán ajustes, información que los usuarios pueden consultar en la aplicación TransMiApp. En Mosquera, los retornos y trayectos también tendrán cambios, por ejemplo, el retorno de Italcol se reemplazará por otro ubicado cerca de la Secretaría de Movilidad de Mosquera, y en Bogotá, solo rutas intermunicipales podrán usar el retorno habilitado en la carrera 137C.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se implementó el piloto de movilidad en la calle 13 de Bogotá?

El piloto se implementó porque, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, ingresar a Bogotá por el occidente genera filas de hasta 7 kilómetros en la hora pico de la mañana. La medida busca evaluar alternativas de ingreso más eficientes por la calle 13, especialmente para los miles de conductores que vienen de municipios como Mosquera, quienes pueden tardar hasta una hora y media en llegar a la ciudad.

¿Qué cambios experimentan las rutas de transporte público y los retornos en Mosquera y Bogotá?

Durante el piloto, 14 rutas de TransMiZonal modificarán el tramo final de sus recorridos hacia el occidente, siendo necesario que los usuarios consulten TransMiApp para conocer las nuevas rutas. En Mosquera y Bogotá también se ajustan retornos: se reemplaza el retorno de Italcol y se elimina el de la carrera 137A, habilitando uno exclusivo para rutas intermunicipales en la carrera 137C.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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