Por: El Espectador

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Los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado en Bogotá y algunos municipios aledaños ya comienzan a notar ajustes en el valor de sus facturas mensuales. Según anunció la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, estos cambios obedecen a la actualización del marco tarifario que estableció la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en marzo de este año. De acuerdo con información recogida por El Espectador, la principal razón detrás de este nuevo esquema tarifario radica en la búsqueda de precios más equitativos y en una mayor transparencia en los cobros.

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La CRA diseñó una nueva metodología que permite descomponer la tarifa en componentes detallados como operación, inversión, administración y costos medioambientales, además de los impuestos respectivos. Esta fórmula, más precisa que la anterior, se refleja en la factura, permitiendo a los usuarios identificar exactamente por qué conceptos están pagando. El Acueducto de Bogotá señaló que, bajo el modelo de tarifa de precio techo establecido, el incremento máximo estimado no superaría el 7 %. Este ajuste ya afecta a cerca de 2,3 millones de usuarios en Bogotá, así como en Gachancipá, Soacha, Tocancipá y Zipaquirá, según datos de la empresa.

No obstante, el cambio no ha estado exento de reclamos. Varios usuarios han expresado su inconformidad ante el notable aumento en el costo del servicio de alcantarillado comparado con el de acueducto. Natasha Avendaño, gerente del Acueducto, explicó que esta diferencia se debe principalmente a las inversiones realizadas en años recientes para la expansión y modernización de la infraestructura de alcantarillado de la ciudad, así como a los elevados gastos de operación y mantenimiento que demanda este sistema.

Frente a los posibles incrementos, la empresa recordó que los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, así como los cobros adicionales para los estratos 5 y 6, continúan vigentes conforme a lo dispuesto por las normas y decisiones de los concejos municipales y distritales. Finalmente, el Acueducto invitó a quienes tengan inquietudes acerca de su factura a acercarse a los canales de atención, tanto presenciales como virtuales, dispuestos para resolver dudas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué aumentó la tarifa de acueducto y alcantarillado en Bogotá este año?

El incremento en la tarifa del servicio de acueducto y alcantarillado en Bogotá y algunos municipios cercanos responde a la actualización del marco tarifario emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en marzo. Esta medida busca brindar mayor transparencia, reorganizando los componentes de cobro e incluyendo detalles como inversión, operación y tasas ambientales, así como reflejar el costo real de la prestación del servicio.

¿Qué diferencia hay entre el costo del alcantarillado y el acueducto en las nuevas facturas?

El costo del servicio de alcantarillado es perceptiblemente más alto que el del acueducto, situación atribuida por la gerente Natasha Avendaño a las inversiones para mejorar la infraestructura de alcantarillado y los elevados gastos de operación y mantenimiento. Además, cada componente se muestra por separado en la factura, permitiendo al usuario identificar estas diferencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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